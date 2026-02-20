Shia LaBeouf utilizó insultos homofóbicos al agredir a los clientes de un bar de Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf se enfrenta a cargos de agresión y está acusado de utilizar repetidamente insultos homófobos mientras golpeaba a varias personas en un bar de Nueva Orleans durante el Mardi Gras, según un informe policial.

El informe de la policía de Nueva Orleans obtenido por The Associated Press a través de una solicitud de registros públicos afirma que LaBeouf, de 39 años, “se volvió iracundo y agresivo durante toda la noche” y golpeó a varias personas con el puño cerrado en el Royal Street Inn & R Bar, cerca del histórico Barrio Francés.

Jeffrey Damnit, un conocido artista local al que la policía identificó como Jeffrey Klein en el informe del incidente, declaró que fue una de las personas agredidas por LaBeouf.

“Me golpeó, conectó un par de puñetazos, me empujó un par de veces”, dijo Damnit.

LaBeouf “se volvió loco” intentando iniciar peleas y diciéndole al artista y a otros que les daría una paliza, dijo Damnit. Añadió que LaBeouf le había empujado por detrás en el bar esa misma noche, gritándole insultos homófobos y amenazándole de muerte.

Damnit llevaba los ojos maquillados y los labios pintados y dijo que cree que su aspecto motivó el ataque de LaBeouf.

“Eso es sólo de alguna manera algo que lo encendió, lo enfureció y le dio una dirección para su ira”, dijo Damnit. “Este tipo quiere que me muera porque uso maquillaje. Es algo jodido”.

Un vídeo muestra a un LaBeouf sin camiseta empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en la cara, “causándole una posible dislocación de la nariz”, según el informe policial.

Damnit y otras personas sometieron a LaBeouf e intentaron que abandonara la zona, pero no quiso irse y se volvió más agresivo, según Damnit y el informe policial.

La policía llegó al bar sobre las 12.45 de la mañana del famoso Martes Gordo de la ciudad.

Otro vídeo grabado por Damnit y compartido con la AP muestra a LaBeouf mirando a la cámara y pareciendo pronunciar un insulto homófobo mientras la policía lo detenía. Continuó repitiendo el insulto durante toda la detención, según el informe policial.

“Estos ca!@#$ me metieron en la cárcel”, dijo LaBeouf, y luego dijo a la policía que es católico, según el informe.

“No empujé a nadie, nunca toqué a nadie”, dice LaBeouf a los agentes de policía de Nueva Orleans en el vídeo grabado por Damnit.

Los representantes de LaBeouf no respondieron inmediatamente a la petición de comentarios. En la madrugada del 18 de febrero, LaBeouf escribió “Libérame” en su cuenta X.

Un juez de instrucción de Nueva Orleans ordenó el martes la puesta en libertad de LaBeouf sin necesidad de fianza, según el portavoz de la oficina del sheriff del condado de Orleans, Gary Scheets. LaBeouf se enfrenta a dos cargos de agresión simple.

Unos vídeos posteriores muestran a LaBeouf bailando por el Barrio Francés y parece que agitando los papeles de su puesta en libertad.

Damnit, miembro del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, dice que le preocupa que su carrera profesional se vea afectada por haber presentado cargos contra LaBeouf.

No es la primera vez que LaBeouf se enfrenta a problemas legales. Fue enviado a rehabilitación por orden judicial tras ser detenido en Nueva York en 2017 por embriaguez pública y alteración del orden público, lo que fue grabado en un vídeo en directo.

Ese mismo año, durante el rodaje de “El halcón de la mantequilla de cacahuete” en Georgia, fue detenido por embriaguez pública, acusado de alteración del orden público y obstrucción a la justicia y condenado a libertad condicional.

En 2020, fue acusado de un delito menor de lesiones y hurto en Los Ángeles.

Ese año, la cantante y actriz inglesa FKA Twigs, cuyo nombre legal es Tahliah Barnett, también presentó una demanda alegando que LaBeouf abusó física y emocionalmente de ella durante su relación, que resolvieron en julio.

Barnett dijo que LaBeouf la sometió a un estado constante de miedo y humillación, una vez la estrelló contra un coche, intentó estrangularla y le contagió a sabiendas una enfermedad de transmisión sexual.

LaBeouf se disculpó en un comunicado tras la presentación de la demanda. También negó las acusaciones de la demanda en una declaración de 2021, afirmando que las lesiones o daños sufridos por Barnett no eran obra suya.

El actor, de 39 años, fue aclamado por primera vez de niño por su papel en la serie de Disney Channel “Even Stevens”, y siguió trabajando sin descanso hasta la edad adulta. Quizá sea más conocido por sus papeles en “Transformers” (2007) e “Indiana Jones y la calavera de cristal” (2008).

LaBeouf comparte una hija, nacida en 2022, con la actriz Mia Goth.

