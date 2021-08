El agrimensor Carlos Vega Santos declaró hoy en el Centro Judicial de Aguadilla que, aunque no estuvo de acuerdo con el deslinde que el condominio Sol y Playa presentó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para obtener el visto bueno para un proyecto de construcción, lo certificó porque el director de la división de agrimensura de la agencia insistió en que el deslinde estaba correcto.

Vega Santos fue presentado como testigo del ministerio público para intentar demostrar el delito de escalamiento que le imputa al excandidato a la gobernación Eliezer Molina Pérez, así como a Jeremy Vélez Rosario y Miguel Luna Ríos en una vista preliminar en alzada que tendrá continuación el 26 de agosto. No obstante, el testigo declaró que de los planos presentados en corte no se desprendía dónde comenzaba la propiedad privada.

Gabriel Oliveri, abogado de Molina Pérez y de Luna Ríos, preguntó al agrimensor sobre las anotaciones que tomó a raíz de la inspección de campo que hizo al área del condominio en junio de 2020. En esas notas el consultor del DRNA estableció que observó en el área de la verja paralela a la playa material vegetativo y desechos traídos hasta la cerca por el oleaje.

Además, documentó su insatisfacción con planteamientos técnicos a los que se refería el consultor Ángel Román Más, consultor del complejo de apartamentos, para sostener la corrección del deslinde que proponía su compañía y que, hoy día, son objeto de la controversia que llevó a los imputados, entre cientos de personas, a manifestarse en contra de la construcción de una piscina y otras facilidades recreativas en el condominio Sol y Playa.

“¿Por qué razón terminó firmando ese deslinde?”, preguntó Olivieri. “Porque estaba a cargo de ese caso”, contestó el testigo. Entonces, el juez Miguel Ramírez Vargas le señaló que no era responsivo y volvió a preguntarle. “Porque yo no soy el único que toma esas decisiones”, contestó el agrimensor.

Al explicar su contestación, Vega Santos señaló que le dejó saber su insatisfacción con el deslinde propuesto al director de la división de agrimensura del DRNA, Gerardo Ramos, y que luego de una discusión profesional del caso, Ramos le señaló que el deslinde tenía que ser aprobado.

A su salida de sala, Vega Santos indicó que la discusión del caso con Ramos giró estrictamente sobre asuntos técnicos y que no se le mencionó ninguna otra consideración. Señaló que, en ese momento, avaló la apreciación técnica de Ramos porque el director de agrimensura del DRNA tenía más experiencia que él en deslinde en la zona marítimo terrestre.

A preguntas de El Nuevo Día, el agrimensor dijo que viendo lo que ha pasado en la playa Los Almendros se reitera en su posición original de que el deslinde hecho por la compañía de Román Más es incorrecto.

Antes del agrimensor, el fiscal Gilberto Rodríguez Valle presentó otros cuatro testigos, un guardia de seguridad, un operador de equipo pesado, un chofer de camión de cemento y un vendedor de una hormigonera que estaban en el área del condominio el 2 de junio de 2020 cuando presuntamente los tres imputados entraron a un área privada y ocasionaron daños cuando supuestamente evitaron el descargue de un camión que llevaba cemento al área de construcción del edificio costero.

El operador de equipo pesado José Vázquez Méndez dijo que esperaba por la llegada de un segundo camión cargado de cemento cuando alrededor varios manifestantes se pararon detrás del vehículo para impedir la descarga. El testigo dijo que tras esperar cerca de dos horas porque los manifestantes se fueran, “el camión se mandó a sacar del proyecto porque para mí no me servía” ya que se trataba de una mezcla particular que se daña si no se usa en determinado periodo de tiempo.

Vázquez Méndez dijo que no vio quién rompió la verja que impedía el acceso al condominio, pero declaró que vio a el excandidato a la gobernación entre el grupo que impedía la descarga.

Por su parte, el testigo, Richard Ramírez Valentín, quien es supervisor de ventas de la hormigonera, dijo que el cemento que llevaba ese camión se desechó. Indicó que el costo de ese servició sumó $1,426 más $675 que costaba el bombeo.

El testigo dijo que, luego de esperar cerca de una hora y 45 minutos, Vázquez Méndez le dijo que se marcharan porque ya el cemento no le servía para el trabajo dispuesto.

Entretanto, el guardia de seguridad Ramón Roldán Malavé testificó que cuando el camión de cemento entró al condominio, Vélez Rosario trepó un portón de alambres “cyclone” y que, cuando él intentaba detenerlo, otros manifestantes halaron la verja que quedó en el suelo y con un tubo partido.

Roldán Malavé dijo que cuando el portón cayó, decenas de manifestantes entraron, y entre ellos vio a Molina Pérez y a Vélez Rosario. Ninguno de los testigos presentados hoy mencionó el nombre de Luna Ríos.

Al cierre de esta edición, la fiscalía presentaba como testigo al consultor Román Más.