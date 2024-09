Culpable de todos los cargos conductora que causó muerte de Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel

“Justin no tiene voz, pero nosotros (el Ministerio Público) somos su voz” , aseguró en su argumentación final el fiscal Edmanuel Santiago Quiles .

“Cuando voy entrando al puente (Teodoro Moscoso) veo que viene una ambulancia en dirección contraria y ahí di vuelta al carro y me le fui detrás tocándole bocina gritando ‘¡Justin, estoy aquí contigo!’, porque yo estaba segura que Justin iba en esa ambulancia” , recordó la testigo entre lágrimas.

“Ahí me llama mi esposo y me pregunta dónde yo estaba y le expliqué, pero él me dijo que virara, que Justin todavía estaba en el puente”, añadió.