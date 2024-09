Hallaron latas de cerveza vacías y botella de licor en guagua de acusada por el accidente en que murió Justin Santos

Posteriormente, la jueza le preguntó cómo estaban los vehículos cuando llegó a realizar la inspección y si estaban sellados con alguna cinta para evitar que nadie más abriera los mismos. Ante esto, el testigo respondió: “No había ninguna cinta amarilla (de escena del crimen). No había ninguna cinta. No tuve que remover nada”.

Enfermera identifica a acusada

“Aproximadamente una hora después, paso a hacer rondas y voy donde la paciente para ver si estaba bien. Ella me contesta que sí. Le pregunto si sabía lo que había ocurrido y ella me contestó que iba de camino para su casa y que luego pasó un revolú. Luego de eso, me indica que se quiere ir porque tenía un trabajo nuevo en área marítima y empezaba a las 8:00 a.m., lo cual yo le respondí que todavía no se le había dado de alta, que no se podía ir”, sostuvo.