Así lo confirmó, en delaraciones escritas, el abogado de las empresas El Cartel Record, Inc. y Los Cangris, Inc., Jean Paul Vissepó Garriga .

FOTOS: Lo que pasó hoy en la vista de Daddy Yankee y Mireddys González. En el caso del artista urbano Daddy Yankee contra su esposa Mireddys González Castellanos y su cuñada Ayeicha González Castellanos para tomar el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., las partes acordaron hoy que van a continuar con la entrega de documentos, y que será la licenciada Mariel Colón -quien representa a Mireddys González- la encargada de dicha transición.

“Le da mucha seguridad y tranquilidad”

En declaraciones enviadas a El Nuevo Día , los licenciados indicaron que para identificar, de manera transparente y confiable, los negocios relativos a las contrataciones de empresarios y partes involucradas, documentos (si alguno), distribución de ganancias, comisiones, regalías, depósitos bancarios, entre otra información que no se encuentra en los libros domésticos, “ hará falta la contratación de exagentes y el asesoramiento continuo de las agencias federales y estatales pertinentes sobre temas económicos y contributivos, entre otros” .

Controversia por el acceso a las corporaciones del artista

No obstante, el 26 de diciembre, tras celebrarse la primera reunión presencial, la defensa del artista acusó a las hermanas González de no acudir presencialmente al encuentro y de presentar trabas para no cumplir con lo ordenado por el tribunal.