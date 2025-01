Sube de tono pleito entre Daddy Yankee y su esposa: abogados de las partes se enfrascan en acusaciones de “agresión personal” y “prepotencia”

“Los abogados y abogadas de las partes se abstendrán de continuar presentando escritos al expediente judicial hasta tanto el tribunal resuelva los escritos presentados. Aquel abogado o abogada que no pueda controlar sus emociones o su ego e incumpla esta Orden, deberá consignar la suma de $5,000 como sanción económica”, agregó el letrado.

La orden del juez surgió a solo horas de que los abogados del artista radicaran este miércoles una moción donde acusan a la representación legal de las hermanas González Castellanos de caer en una “agresión personal” en el pleito por el acceso a las corporaciones Los Cangris Inc. y El Cartel Records Inc.

En la moción de cuatro páginas, Díaz Olivo, Torres Colberg y Colberg Birriel mencionaron que, “por ser una agresión personal y no realmente un escrito jurídico, el documento presentado por las demandadas, no merece ni amerita mayor replique en términos de derecho”, ya que consideran que es “totalmente impertinente a los méritos de este pleito”.

“La sentencia dispuso claramente las controversias alegadas en la demanda, las responsabilidades de las partes y solo resta que las codemandadas cumplan con la Sentencia emitida, lo que todavía hoy no han hecho”, mencionaron.

FOTOS: Lo que pasó hoy en la vista de Daddy Yankee y Mireddys González. En el caso del artista urbano Daddy Yankee contra su esposa Mireddys González Castellanos y su cuñada Ayeicha González Castellanos para tomar el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., las partes acordaron hoy que van a continuar con la entrega de documentos, y que será la licenciada Mariel Colón -quien representa a Mireddys González- la encargada de dicha transición.

1 / 20 | FOTOS: Lo que pasó hoy en la vista de Daddy Yankee y Mireddys González. En el caso del artista urbano Daddy Yankee contra su esposa Mireddys González Castellanos y su cuñada Ayeicha González Castellanos para tomar el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., las partes acordaron hoy que van a continuar con la entrega de documentos, y que será la licenciada Mariel Colón -quien representa a Mireddys González- la encargada de dicha transición. - Ramon "Tonito" Zayas

“Se solicita respetuosamente del tribunal que se dé por informado de nuestro sentir de que se haga caso omiso y no se preste mayor importancia a las agresiones de las demandantes contra los suscribientes y proceda a resolver la improcedencia de la solicitud de designar un administrador judicial y ordene a las codemandadas a que cumplan con lo resuelto en la vista del 14 de enero de 2025″, puntualizaron.

La moción de las demandadas

Los abogados recordaron que las dos corporaciones tienen como único accionista a la Sociedad Legal de Gananciales, la cual está constituida por Daddy Yankee y su esposa, y que, al presente, no ha sido disuelta mediante el divorcio.

“La actitud del abogado, al expresar juicios categóricos sobre la necesidad o no del administrador judicial antes de la decisión judicial, socava la neutralidad del proceso y envía un mensaje equivocado sobre la jerarquía de decisiones en nuestro sistema de justicia”, agregaron.

En ese contexto, plantearon que “las expresiones públicas del licenciado Díaz Olivo no solo denotan prepotencia, soberbia y arrogancia, sino que también pueden interpretarse como un intento de influir en el criterio del Tribunal y de generar una percepción pública favorable a su cliente. Esto, a su vez, pone en riesgo la confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial”.

Insisten en violación de sentencia

“Nuestra petición de auxilio para nombrar un administrador judicial surge ante la atrevida y admitida violación de la parte demandante a los términos de la Sentencia del 26 de diciembre de 2024; al mover una cantidad sustancial de dinero de las corporaciones de una cuenta a otra, sin el conocimiento ni autorización de la otra parte. Al realizar dicha conducta la otra parte y sus abogados se subrogan poderes, por presumida sabiduría, que no les corresponde en Derecho”, indicaron.

Alonso Santiago y Colón Miró indicaron que los abogados del artista no buscan adelantar los intereses de su representado, sino insultarlos a ellos.

“Sobre las imputaciones de carácter hacia nuestra persona, referentes a que debemos regresar a la Escuela de Derecho, no tenemos reparo para recibir educación continua o especializada. No obstante, invitamos a los abogados de la parte demandante a repasar los cursos básicos y elementales de la vida, donde se les enseñan a todas las personas, no solo abogados soberbios, ciertos principios y valores básicos de nuestra sociedad: como tratar a los demás con respeto y dignidad; así como actuar con la humildad necesaria para una sana convivencia que se refleje en el ejercicio de sus profesiones”, dijeron.