Daddy Yankee solicita orden del tribunal ante filtración de documentos que cataloga como “intento de hacer daño”

De hecho, se revela que el artista está preocupado, ya que, incluso, se filtró “un antiguo y revocado testamento... suscrito por ambas partes aquí, en (un) intento de dañar a uno de los hijos en común”, cuyo nombre no se revela en el documento.

Los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, quienes conforman la representación legal del artista, expusieron que el martes 14 de enero se publicaron documentos relacionados con las corporaciones El Cartel Récord Inc., y Los Cangris Inc., los cuales “hoy en día no se le han provisto al demandante”.