Pugna entre Mireddys González y Daddy Yankee por transferencia de $118 millones “sin previo aviso”

Read this article in English.

El documento no indicó cuánto dinero había en las mencionadas cuentas que fueron consolidadas en una sola en Oriental Bank . Sin embargo, el misterio fue revelado horas más tarde en una moción radicada por la defensa de González.

En la moción de cuatro páginas, los licenciados Roberto Alonso Santiago Rúa y Mariel Colón Miró acusaron al artista de música urbana de ocultar que el 10 de enero acudió a First Bank y retiró $118 millones sin informarlo a su esposa.

González es codueña de la mitad de las acciones y los activos de las corporaciones en controversia, entiéndase, El Cartel Records, Inc., y Los Cangris Inc., según argumentaron sus abogados en el documento en poder de El Nuevo Día .

FOTOS: Lo que pasó hoy en la vista de Daddy Yankee y Mireddys González. En el caso del artista urbano Daddy Yankee contra su esposa Mireddys González Castellanos y su cuñada Ayeicha González Castellanos para tomar el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., las partes acordaron hoy que van a continuar con la entrega de documentos, y que será la licenciada Mariel Colón -quien representa a Mireddys González- la encargada de dicha transición.

1 / 20 | FOTOS: Lo que pasó hoy en la vista de Daddy Yankee y Mireddys González. En el caso del artista urbano Daddy Yankee contra su esposa Mireddys González Castellanos y su cuñada Ayeicha González Castellanos para tomar el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., las partes acordaron hoy que van a continuar con la entrega de documentos, y que será la licenciada Mariel Colón -quien representa a Mireddys González- la encargada de dicha transición. - Ramon "Tonito" Zayas

Juez solicita que se especifiquen los documentos filtrados

“ Agradeceremos mayor precisión en su escrito. La generalidad con la que cataloga los documentos que supuestamente han sido compartidos a través de los medios no nos permite atender el asunto con certeza y emitir la correspondiente (orden) clara y específica ”, mencionó Cuevas Ramos.

“Su escrito no nos permite adivinar cuál es la información discutida en cámara y que ha sido divulgada a través de los medios. Le recuerdo que durante la reunión en cámara no se compartieron documentos ni información de naturaleza sensitiva o confidencial. El diálogo que sostuvimos con los abogados se limitó a encontrar el mecanismo más ágil, seguro y confidencial, para corroborar información u obtener documentos”, enfatizó el juez.

Catalogan de “falsa y difamatoria” la información

“Nos vemos obligados a aclarar que esta información es completamente falsa y difamatoria, con la única intención de inducir a error al tribunal y producir órdenes y resoluciones que no se ajustan a la verdad ni a los hechos de este caso”, argumentó la defensa de las demandadas.

Asimismo, enfatizaron que es importante que no se use el privilegio de firmar documentos judiciales que resulten publicados en los medios “para hacer imputaciones falsas, injuriosas o calumniosas contra ninguna de las partes ni fomentar la animosidad”.

Riposta el artista mediante sus abogados

“El tribunal no es foro mediático ni televisivo. Lo pertinente y fundamental en un tribunal de justicia es el derecho y la verdad. El espectáculo tiene foro aparte para su ejecución. Precisamente, exponer la verdad y procurar la justicia es obrar en observación y tutela de la ley de y de los Cánones de Ética profesional y no como mal entiende la parte demandada”, dijeron.

En el documento de tres páginas, añadieron que, “tal vez porque la distinguida y novel representación jurídica de la parte demandada no participó de los procesos de este caso desde sus inicios, no está al tanto” de las negociaciones.