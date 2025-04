En el documento de nueve páginas, el cantante urbano comparece mediante su representación legal bajo el argumento de que existen “profundas diferencias personales”, ausencia de comunicación e información, que imposibilitan continuar cualquier relación.

Los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg, representantes legales del artista, sostienen que, cuando este regresó a la presidencia de las corporaciones El Cartel Record Inc y Los Cangris Inc, “identificó deficiencias severas en la gestión administrativa previa, que tornaban inviable cualquier sentido operacional de las empresas”.

Además de Los Cangris Inc., el artista solicita al mencionado tribunal que autorice la disolución de Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management conforme a las disposiciones legales aplicables en Puerto Rico, dado que las otras entidades El Cartel y Kong Hambre fueron disueltas.

El documento, en poder de El Nuevo Día, establece que González Castellanos mantiene el control operativo de las entidades Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, incluyendo sus activos, ingresos y operaciones, mientras que el artista no tiene visibilidad ni información alguna de las corporaciones.

La moción revela que algunas de estas compañías manejan cerca de una decena de propiedades inmuebles, cuyos ingresos se concentran bajo la administración de su exesposa y no han sido informados al cantante.

Exesposa presuntamente disolvió empresa

Asimismo, destaca que González Castellanos disolvió otra de las empresas que presuntamente ella presidía y controlaba, identificada como Kong Hambre LLC, bajo la premisa de que supuestamente no existía un propósito comercial para continuar operándola.

Según el equipo legal del artista, la acción de Daddy Yankee de disolver todas las corporaciones tiene como objetivo concluir de manera ordenada y legal los asuntos empresariales que se mantuvieron por años, dado que ya no existe la base de confianza ni comunicación necesaria para sostenerlos.

“Se reitera y enfatiza que las desavenencias y diferencias irreconciliables que provocaron la ruptura del matrimonio Ayala Rodríguez-González Castellanos, como los actos de la aquí codemandada González contra el demandante y las propias entidades, entre otros, por su administración deficiente y negligente y los ataques hacia la persona del demandante en menoscabo de su carrera, afectan directamente y severamente las operaciones y actividades de todas las entidades aquí incluidas en calidad de partes. Esta realidad troncha e imposibilita en la práctica el desarrollo normal y responsable de las operaciones y viabilidad de estas empresas”, dice la moción.

A modo de contexto, la moción detalla que, para el completo desarrollo de su actividad artística, Daddy Yankee creó y organizó la corporación Los Cangris, Inc., a través de la que desarrolló su carrera como músico, compositor y artista en y fuera de la isla.

“Durante el matrimonio entre Ayala Rodríguez y la codemandada González Castellanos se constituyeron otras entidades jurídicas para la tenencia o manejo de inmuebles y otros activos o inversiones como lo son las codemandadas Green Wall Luxury LLC y Crabby Cottage LLC y, una llamada C & C Artistic Management Corp”, agrega.

Mientras estuvieron casados y en relación armoniosa, según el documento, el artista delegó en González Castellanos la administración común de las entidades.

“Por tales entidades haber sido constituidas durante el matrimonio de las partes, Ayala Rodríguez y González Castellanos poseen intereses sobre el valor de las acciones o participaciones en estas empresas”, dice.

En la actualidad, González Castellanos continúa administrando Green Wall, Crabby Cottage y C & C Artistic Management Corp, detalla el recurso legal.

Sobre Los Cangris Inc., el documento establece que, con posterioridad a su organización y al inicio de sus operaciones, el artista transfirió a esta entidad “derechos personalísimos, que de manera individual y privativa poseía, respecto a una serie de composiciones y creaciones artísticas, así como otros derechos intelectuales relacionados, en calidad de una aportación adicional de recursos y capital a su corporación”.

Sin embargo, Daddy Yankee y González Castellanos eventualmente experimentaron diferencias personales que culminaron en el divorcio de la pareja. “Estas diferencias y otras más serias controversias se hicieron igualmente manifiestas en el ámbito corporativo y de negocios”, dice la moción.

La falta de comunicación entre las partes, “entorpece y no permite en la práctica llegar a entendimientos ni en lo adelante, llevar a cabo actividades en conjunto ni como empresa común. Por ello, se ha tornado imprescindible la asistencia del Tribunal”, menciona el documento.

“Las diferencias irreconciliables antes expuestas, también motivan la presentación de este recurso en donde la parte demandante solicita del Tribunal que permita y viabilice la disolución de las entidades Los Cangris, Inc y C & C Artistic Management y las compañías de responsabilidad limitada Green Wall y Crabby Cottage, bajo cuales quiera de los procedimientos de disolución citadas y que hace disponible nuestro ordenamiento corporativo y su jurisprudencia interpretativa, ante la falta de comunicación entre las partes; que entorpece y no permite llevar a cabo, desarrollar y mantener la empresa común”, menciona la petición.

Como cuestión de hecho, el equipo legal del artista hace constar que las partes han iniciado y desarrollado procesos de disolución en entidades específicas que cada uno administra y preside.

“La señora Mireddys González, como administradora y presidenta de la entidad Kong Hambre LLC, disolvió la entidad, por entender que no existía un propósito comercial para mantenerla operando”, detalla el documento analizado por este medio.

De otra parte, cuando el artista recuperó la administración de la entidad El Cartel Inc., además de las diferencias irreconciliables que ya “menoscababan la relación entre las partes, identificó deficiencias severas en la gestión administrativa previa, que tornaban inviable cualquier sentido operacional de la empresa”.

Esta realidad, provocó que Daddy Yankee, como artista, cesara de proveer servicios a la entidad. “Por dejar de existir propósito comercial viable, se tornó necesaria la disolución de la entidad y así se procedió”, menciona el documento.

En vista de lo antes expuesto, el equipo legal del artista planteó que resulta, igualmente necesario y urgente ultimar las gestiones para la conclusión operacional de las entidades comerciales restantes y aquí codemandadas, según conocidas para el demandante, donde las partes poseen intereses o participaciones.

El valor de las entidades

De otro lado, la moción revela que en las entidades Green Wall Luxury, LLC; Crabby Cottage, LLC y C & C Artistic Management Corp., el artista y González Castellanos poseen cada uno, una participación o interés propietario de 50% sobre el valor de la inversión en estas entidades.

“En lo que se refiere a la administración de las entidades mencionadas - Green Wall, Crabby Cottage y CC Artistic Management - la Sra. Mireddys González mantiene control absoluto de su información y de sus operaciones, activos e ingresos, los cuales incluyen rentas significativas producto del alquiler de alrededor diez propiedades inmuebles que esta maneja a través de estas empresas”, dice la moción.

En el caso particular de Los Cangris, Inc., debido a la aportación personal adicional de las composiciones, el documento revela que Daddy Yankee “adquirió una participación o interés propietario superior al 50% sobre el valor de la inversión en esta empresa”.

Escenarios planteados

El documento plantea, al menos, tres escenarios en caso de que González Castellanos alegue que el por ciento de su interés en la inversión de Los Cangris Inc. o alguna otra entidad es distinta.

En primer lugar, se afirma que el cantante, por poseer un interés mayoritario en el valor de la inversión en Los Cangris, puede disponer igualmente la disolución de esta entidad.

No obstante, como alegación y remedio en la alternativa, en caso de que se determine que las partes poseen un interés o participación de 50% en el valor de la inversión en Los Cangrís, Inc, se solicita el remedio de disolución al amparo de lo resuelto por el Tribunal Supremo en Epstein v. F.F Mortgage Corp.

En la tercera alternativa, la solicitud de disolución se fundamenta en las disposiciones de la Ley General de Corporaciones de 2009, por tratarse del esfuerzo conjunto de una empresa en común para adelantar la carrera del demandante.

“Al estar el interés en el valor de las acciones de esta entidad segmentado entre las partes en 50% cada uno, es imposible por las diferencias irreconciliables entre ellas continuar desarrollado de las operaciones para las que se constituyó al entidad o cualquier otra cosa en común”, dice el documento.

Las desaveniencias

Según el equipo legal del artista, las desavenencias y falta de entendimiento “igualmente imposibilitan que las entidades puedan continuar operando con normalidad y eficiencia o que puedan acordar el cese y liquidación de sus operaciones”.

Por esta razón, el artista reitera, a través de su representación legal, su deseo de descontinuar la operación de estas empresas y disponer de sus activos de acuerdo con el plan de liquidación y distribución que pueda constituirse de manera final.

De esta manera, “se atiende y dispone de manera ordenada y conforme a derecho de los intereses y participaciones que a ambas partes corresponda en estas entidades”, según el documento analizado.

En el caso de Los Cangris, Inc, el demandante presentó una propuesta de plan de liquidación de conformidad a la información de la entidad que ha podido acceder y constatar, “debido a las complicaciones experimentadas con la entrega de información en la transición de la gerencia previa de la entidad”.

En lo que respecta a las Compañías de Responsabilidad Limitada, según la moción, ya que su administración, información y documentos están en posesión y control absoluto de González Castellanos, la confección de sus planes de liquidación dependen de esta.