Defensa de Ángel Pérez solicita una sentencia no mayor a 23 meses de probatoria para el exalcalde de Guaynabo

Luego de que la jueza federal Aida Delgado Colón denegara su petición de absolución y mantuviera en pie la vista de sentencia en su contra, la defensa del convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero , solicitó que su cliente fuera condenado a no más de 23 meses de probatoria.

La defensa –a cargo de los abogados Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo– establece en el memorando de sentencia que “el Tribunal no necesita condenar al acusado a una pena de prisión para ofrecer una disuasión adecuada”.

“Aunque el acusado es consciente de que las condenas a las que hemos hecho referencia han sido a penas de prisión, en el presente caso, debido a que no hubo pérdida para el municipio y debido al extraordinario y ejemplar comportamiento del acusado durante toda su vida, con la excepción de las alegaciones de este caso, una sentencia variante de libertad condicional es adecuada” , lee parte del escrito.

La defensa de Pérez Otero también señala que no hace falta restitución, pues no hay víctimas.

“En este caso, no hay víctimas que necesiten restitución. El trabajo contratado por Guaynabo fue realizado satisfactoriamente por el licitador más bajo de un proceso de licitación y Guaynabo no sufrió ninguna pérdida. Los supuestos pagos no salieron de las cuentas de Island Builders, sino de los fondos personales de Santamaría y de los fondos de la empresa de recogido de basuras”, agrega la defensa.