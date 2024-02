Defensa de Mariana Nogales solicita desestimación de cargos previo al comienzo de la vista preliminar

“En este caso en particular, la acusación o la denuncia presentada por la oficina del FEI no es otra cosa que la Rama Ejecutiva pasando juicio e imponiendo su propio criterio sobre una omisión o una irregularidad en el informe financiero, que ya fue permitida su enmienda y ya fue impuesta la sanción (por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes )” , dijo el licenciado José Andréu Fuentes , al brindar su interpretación de la Ley de Ética Gubernamental .

La Opfei respondió, por su parte, que sus imputaciones de perjurio y falsedad ideológica contra Nogales Molinelli no son un asunto ético, sino criminal contemplado en el Código Penal de Puerto Rico . Argumentó, además, que la separación de poderes que la Constitución establece no puede suponer impunidad para los miembros de la Rama Legislativa.

“La separación de poderes no se puede utilizar para proteger de actos ilegales y delictivos. La separación de poderes tiene un propósito, y no es que los legisladores se cobijen detrás de esta protección para delinquir y protegerse de que las ramas que están llamadas a procesar estos casos, no puedan intervenir. Es una interpretación absurda de nuestro estado de derecho”, señaló la fiscal Zúlma Fúster Troche .

Por su parte, Andréu Fuentes indicó que decidieron no asumir un turno de refutación a la argumentación del Ministerio Público, pues ya tienen un escrito sometido que esboza todos sus planteamientos. Sin embargo, opinó, a preguntas de El Nuevo Día, que los argumentos de la Opfei sobre que esto es un asunto criminal y no ético “no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos planteando”. “Esto no es si aplica el Código Penal o no aplica el Código Penal, es que no pueden pasar juicio”, enfatizó.