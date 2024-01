El representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló presentó este jueves una queja ante la Comisión de Ética de la Cámara contra su homóloga del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales.

La medida tomada por el legislador busca que se evalúen potenciales violaciones al reglamento interno a la luz de la determinación de causa para arresto que el Tribunal de San Juan sostuvo en diciembre, relacionada a dos denuncias por omisiones en los informes financieros sometidos ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En entrevista con El Nuevo Día, Rodríguez Aguiló argumentó que la queja –que la Comisión de Ética decidirá si convierte en querella– no implica una segunda evaluación de hechos ya adjudicados por el organismo.

En diciembre de 2021, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó unánimemente un informe de la Comisión de Ética que recomendó una multa de $2,000 contra la legisladora por no haber incluido, en su informe financiero de 2020, los roles que tenía en la corporación de bienes raíces Ocean Front Villas y en las organizaciones sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria, Greater Caribbean for Life y la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

PUBLICIDAD

“En ese momento se encontró que ella no cumplió ni rindió la información completa y la Comisión decidió, de forma unánime, multarla. Hasta su compañero de partido, el representante (José Bernardo) ‘Betito’ Márquez, voto a favor. En esta ocasión es un asunto distinto. Es la misma génesis, pero ya la representante, por dos (jueces) fue encontrada con causa para arresto y está bajo fianza en la Cámara de Representantes con dos cargos graves. Ya no es un asunto público de evaluar qué incluyó o no incluyó en el informe”, expresó Rodríguez Aguiló.

Al ser contactada por este diario, Nogales señaló que aún no había sido notificada de la queja en su contra.

Rodríguez Aguiló presentó la queja luego de que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) le certificara por escrito las dos denuncias por las que el juez Rafael Taboas Dávila encontró causa contra Nogales en una vista de Regla 6 en alzada el pasado 21 de diciembre. Las dos denuncias –una por perjurio y otra por falsedad ideológica– fueron las mismas por las que la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto en mayo de 2023, según la defensa de la legisladora.

En total, la Opfei presentó 24 denuncias contra Nogales, de las cuales 22 fueron desestimadas, al igual que las 17 que sometió contra Rita Molinelli, madre de la legisladora, y las 10 que pesaban contra Ocean Villas Corp., la empresa de bienes raíces de la que ambas son oficiales.

PUBLICIDAD

En la queja, a la que este diario tuvo acceso, Rodríguez Aguiló cuestionó cómo la Cámara de Representantes puede garantizar que Nogales se “estará absteniendo de participar en cualquier aspecto de los procedimientos legislativos correspondientes cuando se trate de cualquier otro asunto en el que tenga o le surja un conflicto de interés, hasta que su proceso legal finalice”.

Aunque en la queja no exigió ninguna sanción en particular, Rodríguez Aguiló dijo que la Cámara tenía que aplicar “la vara más alta”.

“La vara más alta debe ser la recomendación de una expulsión”, enfatizó Rodríguez Aguiló, portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista.

El lunes, en el arranque de la última sesión ordinaria del cuatrienio, Nogales arremetió contra Rodríguez Aguiló, quien había instado, durante un turno inicial, al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, a referir la controversia a la Comisión de Ética.

“Aquí, hay gente que tiene pantalones y hay gente que no los tiene. El que tiene pantalones, si entiende que algo corresponde, va y él mismo radica la querella. Es de cobardes pedirle a otro que la radique, a otro, porque no se tienen los pantalones, porque saben que eso no va ni a primera, pero siguen utilizando este espacio y todos los espacios televisivos para hablar pestes, para seguir repitiendo mentiras”, afirmó Nogales en el hemiciclo.

Rodríguez Aguiló insistió a El Nuevo Día en que las expresiones de Nogales no influyeron en su decisión de someter la queja, al señalar que el requisito de propio y personal conocimiento que exige la Comisión de Ética requería que la Opfei le certificara primero las denuncias en contra de la representante.

PUBLICIDAD

La semana pasada, en un encuentro con los medios, Hernández afirmó que había solicitado a la Opfei una certificación detallada de los cargos que pesan en contra de Nogales Molinelli, para definir si las denuncias por las que se halló causa en mayo y durante la vista de Regla 6 en alzada, en diciembre, son las mismas.

Si la Opfei certifica ese escenario, no procedería referir el asunto ante la Comisión de Ética –que preside el representante popular Ángel Matos García–, pues, según Hernández, se trataría de los mismos hechos ya evaluados por el cuerpo en 2021.