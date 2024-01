El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anticipó que dicho cuerpo apelará a la determinación judicial que ordenó al gobierno efectuar los trámites necesarios para comenzar a pagar el aumento de salario, retroactivo al 1 de julio, a los jueces y juezas del país.

Hernández Montañez adelantó que el equipo legal presentará el recurso legal antes del 16 de enero, la fecha límite para apelar.

“Estaremos apelando, con mucho respeto y deferencia. Todo el mundo conoce y está consciente de que yo creo en el aumento a los jueces, pero mediante legislación, así que el reclamo nuestro va a ir dirigido a defender que el aumento se dé como dispone la Constitución, mediante legislación”, subrayó.

El pasado 16 de noviembre, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó al gobierno hacer los trámites necesarios para comenzar a pagar el alza de sueldo a los togados, tras determinar que la Legislatura avaló el aumento salarial mediante la aprobación de la resolución conjunta del presupuesto para el año fiscal 2023-2024.

La determinación del juez Cuevas respondió a dos pleitos presentados –por separado- por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, exigiendo la implantación del beneficio.

Los demandantes alegaron que la Legislatura avaló la iniciativa mediante la aprobación de la resolución presupuestaria que asignó $11.2 millones para la otorgación de los incrementos. Hernández Montañez, sin embargo, insiste en que la validación de una pieza legislativa ulterior es necesaria para implantar el incremento, según dispuesto en la Constitución de Puerto Rico.

“Tú tienes un issue de motivar a alguien a que esté dispuesto a hacer ese trabajo… y tú quieres elevar la vara y quieres levantar la calidad”, expresó Hernández Montañez. “No quiero cambiarle una coma a lo que dicen los jueces, creo en lo que están planteando, pero debe ser uniforme”, agregó.

El líder del Partido Popular Democrático (PPD) recalcó también la necesidad de ajustar el salario de los legisladores al de los jueces municipales, uniformar la compensación del gabinete constitucional y del liderato legislativo al de los jueces superiores, y equiparar la remuneración del gobernador, los presidentes legislativos y la jueza presidenta.

El Proyecto del Senado 1292, que contemplaba incrementos entre los $22,164 y $29,556 anuales a los jueces e incluía lenguaje para conceder una “compensación uniforme, justa y competitiva” a los funcionarios de las otras dos ramas constitucionales, elevaba el salario del gobernador -que actualmente asciende a $70,000- a $154,556, lo que ganaría la jueza presidenta del Tribunal Supremo una vez otorgada el alza.

Aunque, al momento, no hay ambiente en la Legislatura para incrementar el salario de los jueces y los funcionarios de las demás ramas de gobierno, Hernández Montañez no descartó que el escenario pueda ser diferente después de las primarias del próximo 2 de junio.

“Yo creo que el timing es fatal. Creo que después del 3 de junio va a haber ambiente, antes yo lo veo bien difícil”, dijo.

El político opinó, además, que el impacto de uniformar los salarios de las tres ramas de gobierno “no es material” y aseguró que la Cámara cuenta con los fondos “recurrentes” necesarios para absorber el impacto que tendría elevar la compensación de los representantes.

“Nosotros tenemos budget (presupuesto). Yo no hago nada si no tengo los chavos, yo sí tengo los chavos… Esto es un debate puramente político, esto no tiene que ver nada con dinero”, aseguró. “Yo no tengo dudas que esto se va a aprobar, el issue es cuándo”, remarcó.