CAGUAS.- La abogada de Steven Sánchez Mártir, acusado de asesinar a Pedro Marrero Díaz el 2 de agosto de 2018 en su habitación en el hospital HIMA San Pablo de Caguas, intentó establecer ante el jurado que los testigos desfilados por la fiscalía, hasta la fecha, no identificaron positivamente a su cliente como el individuo que, supuestamente, huyó de la escena luego de los hechos.

La mayoría de las preguntas de la letrada Jane Hoffmann Mouriño hacia el agente Jesús Manuel Torres Ramírez, miembro de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas y el primer oficial en llegar a la escena, expandieron sobre lo que una persona identificada como Gerardo Burgos dijo haber visto el día de los hechos. Los trabajos de hoy, miércoles, se retomaron con el contrainterrogatorio del agente por parte de la defensa.

Burgos le indicó a agentes de la Policía que era testigo y explicó a los oficiales que se encontraba en la habitación 531, donde convalecía su padre, y salió al pasillo al escuchar unos disparos. Fue en el pasillo que Burgos sostuvo que vio a una persona dirigirse a la zona de los ascensores, y a quien describió como flaco, pelo despeinado y con una sudadera o suéter color gris.

Burgos divulgó estos datos a Torres Ramírez, según indicó a Hoffmann Mouriño durante el contrainterrogatorio. El agente también preparó, el 19 de septiembre de 2018, un dibujo del quinto piso del hospital con las ubicaciones de los cuartos, puertas, escaleras y ascensores, al igual que las distancias aproximadas entre cada punto importante.

Fue con este dibujo, parte de la prueba del caso, que Hoffmann Mouriño estableció que, desde la puerta de la habitación 531 donde se encontraba Burgos no podía ver hacia la zona de los ascensores y escaleras, y que, inclusive, al salir al pasillo, y a una distancia de unos 120 pies, Burgos no podía tener visibilidad clara de la zona puesto que la vista hacia el pasillo con los ascensores también estaba obstruída por dos puertas automáticas.

Del mismo modo, Torres Ramírez reconoció que Burgos no le ofreció una descripción física de la persona que vio huir. “El señor Burgos no le habló sobre el rostro del sospechoso, no le dio una descripción de la persona, no le dijo su color (de piel) o raza, el color de sus ojos, su boca, la forma de su nariz, si hizo algún gesto”, preguntó Hoffmann Mouriño.

Torres Ramírez contestó que no a todas estas interrogantes y, mientras señalaba a Sánchez Mártir, Hoffmann Mouriño le preguntó al oficial si Burgos le indicó si la persona que vio tenía tatuajes como los que Sánchez Mártir tiene en sus brazos y cuello. Torres Ramírez también respondió que no.

Ante las preguntas de la fiscal Maribel Mojica, Torres Ramírez aclaró que la agente investigadora Lisandra Aponte recibió una descripción más completa del individuo por parte de Burgos, incluyendo que la persona que vio vestía una sudadera o suéter de mangas largas.

Fue en ese momento que el oficial comentó que no era como la vestimenta de Sánchez Mártir en el día de hoy, una camisa de manga corta que permite ver sus tatuajes. La jueza Sylkia Carballo Nogueras entonces advirtió al agente a no emitir comentarios si no se le hace una pregunta directa. Hoffmann Mouriño recalcó, nuevamente, que Burgos no le indicó que el individuo que observó vestía una camisa con mangas largas, y que no mencionó que tuviese tatuajes.

La licenciada Mojica luego llamó al estrado al agente Xavier Estrada quien, en ese momento, también laborada en la División de Homicidios del CIC de Caguas. Estrada relató que fue llamado a la escena por el sargento Carlos Claudio. Al llegar, Estrada indicó que subió al quinto piso, donde Claudio le instruyó a revisar el pietaje de las cámaras de seguridad luego de proveerle la descripción del sujeto al que buscaban por los hechos.

“Al llegar a la oficina del director de seguridad del hospital (José Ángel Neris Mojica) me uno al agente Torres Ramírez, a Neris y a otros dos empleados del hospital para revisar el pietaje. En ese proceso noto que una persona con la descripción del sospechoso que buscábamos iba a entrar al hospital (por la entrada principal) y tenía un cigarrillo en la mano. La persona toma un jalón y lo lanza. En el vídeo, inclusive, se ven las chispas de cuando el cigarrillo cae (da contra el piso). Ahí le digo al compañero (Torres Ramírez) que voy a subir para ver si encuentro el cigarrillo”, relató Estrada.

Al subir al primer piso y llegar a la entrada del hospital, Estrada declaró que encontró el cigarrillo donde mismo lo vio en el vídeo, por lo que se comunicó con Torres Ramírez y le dijo que custodiaría la escena. Tras notificar al sargento Claudio, Estrada recibió instrucciones de custodiar la escena hasta que el personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) terminara de procesar la escena en el quinto piso, para entonces ir para pasar a procesar la entrada y ocupar la colilla. Estrada añadió que la colilla fue ocupada entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana.

Ante las preguntas de Hoffmann Mouriño, Estrada dijo que no entrevistó a personas y que, al llegar a la escena, se suscribió a las instrucciones que recibió de parte del sargento Claudio; en primera instancia, revisar el pietaje de las cámaras de seguridad y, luego, custodiar la escena donde encontraron el cigarrillo.

El juicio contra Sánchez Mártir, acusado de asesinar a Marrero Díaz el 2 de agosto de 2018, continuará mañana, jueves, desde las 2:00 de la tarde, con el testimonio de la patóloga forense del ICF y otros dos empleados de la agencia.