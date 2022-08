CAGUAS.- El director de seguridad del hospital HIMA San Pablo de Caguas y el primer agente del Negociado de la Policía que llegó a la escena del asesinato de Pedro Marrero Díaz el 2 de agosto de 2018 testificaron durante la tarde de hoy, martes, en la continuación del juicio contra Steven Sánchez Mártir, acusado por la muerte del hombre que convalecía en la habitación 534 de la institución hospitalaria.

José Ángel Neris Mojica, el director de seguridad del hospital, fue el primer en ser llamado al estrado en la sala 303 del Tribunal de Caguas para el proceso de contrainterrogatorio de parte de la abogada de defensa Jane Hoffmann Mouriño. Durante el proceso, Neris Mojica, quien indicó en sala que fue miembro de la Policía, explicó que tras ocurrir el incidente, subió al quinto piso y colocó a dos guardias frente a la puerta para evitar la entrada de personas, además de ordenar el desalojo de los pasillos.

Ante las preguntas de Hoffmann Mouriño, Neris Mojica resaltó que no realizó una investigación de lo ocurrido y que obtuvo una descripción del supuesto sujeto que cometió el asesinato de parte de un hombre identificado en sala como Gerardo Burgos, cuyo padre ocupaba la habitación 531.

“Esta persona se me acerca y me dice que no va a desalojar porque es testigo de los hechos. Dijo que escuchó unos disparos y entonces me ofrece una descripción de la persona que vio, que vestía un abrigo gris con líneas en las mangas, un pantalón oscuro y zapatos negros con suelas blancas. También me dice que lo persiguió hasta las escaleras, donde le perdió el rastro”, sostuvo Neris Mojica.

Tras admitir que no entrevistó a otras personas o que realizó una investigación de los hechos, Hoffmann Mouriño estableció, mediante el testimonio de Neris Mojica, que Burgos vio a una persona desde lejos en el pasillo donde estaba la habitación 534, que habían unos 150 pies de distancia desde donde Burgos se encontraba a donde estaba el individuo que vio, y que Burgos no vio que la persona tuviese un arma de fuego en sus manos.

Durante el resto del contrainterrogatorio, Neris Mojica dijo que no le mostró a Burgos fotos o capturas del pietaje de las cámaras de seguridad de la persona que describió, a modo de confirmar si era la persona que vio en el pasillo, y que fue él quien le entregó a los agentes de la Policía el pietaje de las cámaras de seguridad.

Ante las preguntas de la abogada, Neris Mojica dijo, en principio, que fue él quien escogió el pietaje a entregar a la Uniformada basado en la descripción ofrecida por Burgos, aunque luego se contradijo al decir que él no escogió el pietaje, sino que entregó el contenido seleccionado por la Policía. También dijo no recordar la manera en la que entregó el pietaje, si fue en un disco portátil USB o si fue en discos DVD.

Tras finalizar su contrainterrogatorio, y ante la intervención de la fiscal Maribel Mojica, Neris Mojica explicó que, al ser un expolicía, sabía que no podía realizar una investigación, pues interferiría con la labor de los agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas. También indicó que no había pietaje del quinto piso ni de las escaleras porque, en ese periodo de tiempo, no habían cámaras de seguridad en ninguno de los dos lugares.

Acto seguido, la fiscal Mojica llamó a testificar al agente Jesús Manuel Torres, miembro de la División de Homicidios del CIC de Caguas el primer oficial en llegar a la escena luego que ciudadanos alertaron de la situación mediante llamadas al sistema de emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala

Torres dijo que llegó a la escena a las 8:40 p.m. pensando que se trataba de una persona que llegó a la sala de emergencias con una herida de bala, pero Neris Mojica le explicó que el incidente ocurrió en el quinto piso del hospital. Al subir, el agente dijo que al llegar a la habitación, doctores y personal de enfermería todavía trataban de salvar la vida de Marrero Díaz, esfuerzos que resultaron infructuosos.

“Al llegar al cuarto, vi varios casquillos de bala en el suelo y sangre. Ordené a todas las personas en la habitación a salir y establecí un perímetro para protegerlo en lo que llegaba la agente investigadora (identificada como Lisandra Torres Rodríguez). También entrevisté a Gerardo Burgos, quien me ofreció una descripción del sospechoso”, resaltó Torres.

El agente luego indicó que entrevistó a una enfermera, pero la jueza Sylkia Carballo Nogueras no permitió que el oficial dijera en sala lo que la enfermera le indicó por objeción de Hoffmann Mouriño.

Durante la investigación, Torres indicó que bajó al sótano del hospital, donde se encuentra la oficina de Neris Mojica, y comenzó a revisar el pietaje de las cámaras de seguridad.

“Unos 20 minutos después de ocurridos los hechos, las cámaras en la entrada del hospital y del primer piso captan a un individuo que vestía una camisa distinta a la descrita por Burgos, casi de color rosa. La hora en el vídeo era a las 7:20 p.m. Durante ese proceso se une el agente Xavier Estrada y vemos que la persona, antes de entrar al hospital, lanzó un cigarrillo que estaba fumando. El agente Estrada fue hasta la entrada y, en comunicación conmigo, le dije el área donde vi que cayó el cigarrillo y lo encontró. El agente Estrada custodió el cigarrillo hasta que personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) subió, procesó la escena y ocupó el cigarrillo”, resaltó Torres.

De momento, se desconoce si el ICF realizó pruebas de ADN para determinar si el cigarrillo fue lanzado por Sánchez Mártir.

Por último, el agente le mostró al jurado un dibujo que realizó con las distancias entre las puertas de las habitaciones y las puertas de entrada al pasillo del piso, a modo de corroborar los datos ofrecidos por Burgos.

Fue en ese momento que la jueza Carballo Nogueras decretó un receso y ordenó la reanudación del juicio para las 2:00 de la tarde de mañana, miércoles.

A Sánchez Mártir se le acusa por cargos de asesinato en primer grado, por portar un arma cargada sin tener licencia y por disparar a una persona en un lugar público por hechos ocurridos el 2 de agosto de 2018.

Actualmente, el acusado cumple con una sentencia de 35 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por declararse culpable a nivel federal por cargos de violación a la Ley de Armas, que prohíbe que una persona que haya sido convicta tenga posesión de armas de fuego o municiones de armas de fuego.