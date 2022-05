El padre de Pedro Marrero Díaz, asesinado hace casi cuatro años en un cuarto del hospital HIMA San Pablo, salió cabizbajo de la sala 303 del Tribunal de Primera Instancia de Caguas luego que el juicio contra el sospechoso del crimen, Steven Sánchez Mártir, se atrasara nuevamente.

La madre de la víctima, Milda Díaz Díaz, se quedó pensativa mirando por una ventana del pasillo del centro judicial. Aunque no quisieron realizar expresiones, sus rostros denotaban frustración con el proceso.

La continuación del proceso contra Sánchez Mártir, pautado para las 2:00 de la tarde de hoy, martes, fue suspendido luego que la abogada de defensa, Jane Hoffmann, entrara en cuarentena por haber estado en contacto con una persona positiva a COVID-19.

“Yo me hice la prueba esta mañana y salió negativo, pero como el contacto fue tan cercano como ayer, la doctora me recomendó que esperara unos días adicionales para volvérmela a hacer. Estoy en mi casa, no tengo síntomas ninguno”, le dijo la licenciada a la jueza Sylkia Carballo Nogueras vía telemática.

La togada suspendió las labores por el resto de la semana y pautó para el 6 de julio, a las 2:00 p.m., la continuación del juicio. La próxima fecha establecida fue el 8 de julio, en la que trabajarán durante todo el día.

“El caso se sigue extendiendo. Tenemos que acelerar”, apuntó.

Para esto, hizo un requerimiento para que las partes separaran todas las fechas disponibles para agosto. Por el calendario establecido en la tarde de hoy, el último día sería el 26 de agosto.

“Tenemos que tratar de agilizar a Steven Sánchez en agosto. Tenemos que hacer un esfuerzo para terminar, si no, estos jurados van a representar un problema”, puntualizó Caraballo Nogueras.

Al menos dos de los juzgadores han expresado confrontar problemas para asistir al juicio. Uno de ellos, quien sufrió un infarto que lo mantuvo hospitalizado, indicó que está de cama y que “su condición actual lo iba a impedir de reintegrarse” al proceso. Otra persona expuso que se someterá a una cirugía el próximo 6 de junio, que requerirá, al menos, diez días de convalecencias; además, solicitó excusarse para el 29 de junio para asistir a una graduación.

“En agosto, no se van a permitir viajes y ninguna excusa que no sea una emergencia de salud”, estableció la jueza como regla a los miembros del jurado.

Al salir de sala, la fiscal Maribel Mojica expresó lo indeseable del retraso constante del proceso judicial.

“Desde el principio, estoy indicándole a la juez que se escojan fechas corridas porque siempre hay suspensiones y retrasos que no se han debido, en ningún momento, al Ministerio Público. Por lo menos, logramos que la juez señale todo el mes de agosto y esperamos que no pase nada y que podamos, finalmente, terminar de pasar la prueba en este caso. Espero que, si se sostienen las fechas de agosto, podamos terminar”, dijo.

La Fiscalía cuenta con alrededor de 45 testigos en el caso contra Sánchez Mártir.

Por otro lado, el pasado 24 de mayo, un panel del Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de Carballo Nogueras de admitir como evidencia los vídeos de las cámaras de seguridad del hospital HIMA en los que, se alega, se ve a Sánchez Mártir entrar y salir de la institución médica.

La determinación de admisibilidad de tres discos compactos, conocidos popularmente como CD, por sus siglas en inglés, y un USB se realizó el pasado 23 de marzo tras un proceso de Regla 109. Desde entonces, el juicio, que inició el pasado 8 de febrero, no ha reanudado.

A Sánchez Mártir se le acusa por cargos de asesinato en primer grado, por portar un arma cargada sin tener licencia y por disparar a una persona en un lugar público por hechos ocurridos el 2 de agosto de 2018.

Actualmente, el acusado cumple con una sentencia de 35 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por declararse culpable a nivel federal por cargos de violación a la Ley de Armas, que prohíbe que una persona que haya sido convicta tenga posesión de armas de fuego o municiones de armas de fuego.