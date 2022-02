Gerardo Burgos llevaba casi dos meses en el hospital HIMA San Pablo de Caguas cuidando a su padre. La noche del 2 de agosto de 2018 iba a hacer una llamada, cuando de pronto escuchó un ruido que parecía un “chipping hammer”.

“Escucho gritos y fui a la puerta, miro al lado derecho y veo la gente corriendo a la habitación que estaba frente a la estación de enfermeras, el cuarto 534. Yo fui a la izquierda a mirar qué estaba pasando, salgo por la doble puerta, veo un individuo alejándose del área. Era como de 5′7, delgado, tenía un jacket gris. La persona se gira a la derecha, me mira y sigue caminando. Yo me le voy detrás, se dirigió al área de los elevadores y la escalera. Se fue por la escalera, voy a la estación de enfermeras y le digo que llamen a la Policía y que cierren el hospital”, recordó el testigo en el tercer día del juicio contra Steven Sánchez Mártir.

El fiscal Francisco Muñiz le preguntó a Burgos si esa persona estaba en sala. El testigo señaló al acusado. “Sí, es la que está entremedio de los abogados de la defensa”, respondió.

Esta no fue la primera vez que el testigo identificaba al acusado de asesinar a Pedro Marrero Díaz. En agosto del 2018 había participado de una rueda de confrontación, donde pidió que colocaran de perfil a los hombres que tenía en frente para poderlo identificar.

“Había cinco personas sentadas y lo señalé”, indicó el testigo.

En el contrainterrogatorio, la abogada de la defensa, Jane Huffman, cuestionó que Burgos nunca había mencionado que escuchó detonaciones de fuego, ni que la persona que vio de espalda tenía un arma de fuego.

Posteriormente, y al igual que ayer, la licenciada dejó claro que en la declaración que hizo el testigo, nunca había mencionado que le vio tatuajes en el cuello o en las manos. Luego dirigió sus preguntas al proceso de confrontación.

“Usted no llegó a ver la persona sentada en el hospital. Siempre la vio de espalda. Después la vio de perfil, y en las fotografías que le mostraron en la comandancia antes de la rueda de confrontación, no está de perfil, está de frente. En el lineup estaban sentados, pero nunca lo vio sentado, nunca lo vio de frente, la única parte que le vio fue de perfil”, expuso Huffman.

Antes del testimonio de Burgos, dos empleados de seguridad del hospital HIMA dieron sus versiones de los hechos. Inicialmente, Josean Figueroa aseguró que fue la persona que encontró el abrigo gris que tenía puesto el sospechoso. Este lo entregó a su compañera Miriam Benítez, quien lo custodió hasta que llegó la Policía. Benítez también contó una versión similar a la de su compañero.

“El compañero Josean Figueroa vino corriendo y tenía un abrigo gris, me lo dejó allí. Me preguntó si había visto a alguien y le mencioné que solo las personas que estaban desalojando el hospital. Me puse unos guantes, cogí el abrigo y lo puse en una caja hasta que llegaron los agentes de la policía”, narró Benítez.

El juicio contra Sánchez Mártir continúa mañana en el Centro Judicial de Caguas. Además del cargo por asesinato en primer grado, el imputado está acusado de portar un arma cargada sin tener licencia y disparar a una persona en un lugar público.