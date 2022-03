Los videos de las cámaras de seguridad del hospital HIMA San Pablo en los que, supuestamente, se ven al sospechoso de asesinar a Pedro Marrero Díaz el 2 de agosto de 2018 en un cuarto de la institución podrán ser utilizados como evidencia en el juicio por asesinato contra Steven Sánchez Mártir.

Así lo determinó en la tarde de hoy, miércoles, la jueza Sylkia Carballo Nogueras, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, tras culminar el proceso de Regla 109, en el que admitió como prueba tres discos compactos, conocidos popularmente como CD por sus siglas en inglés, y un USB.

“Yo solo hago una evaluación de admisibilidad. Todo lo demás pasa al jurado... quien le dará valor probatorio a la prueba”, sostuvo la jueza tras emitir su decisión.

Aunque la togada reconoció durante el proceso que existe “una brecha en la cadena de custodia” de la prueba, “eso no la hace inadmisible. Hace que pese más o menos ante los juzgadores”.

En la Regla 109, entre otras cosas, la jueza buscaba que el Ministerio Público evidenciara “mismisidad”, que probara que los videos contenidas en los tres discos corresponden a las imágenes originales que fueron captadas por las cámaras de seguridad.

“El agente (Jorgedwin) Rosario y el testigo de hoy (José Angel Neris Mojica) expresaron correlación entre las imágenes”, aseguró Caraballo Nogeras.

Evalúan ir al Apelativo

Sin embargo, la abogada de Sánchez Mártir, Jane Hoffmann, adelantó que evaluará si somete una moción al Tribunal de Apelaciones o dejará que continúe el juicio por jurado, que fue paralizado desde el pasado 11 de febrero cuando Rosario, agente de la División de Servicios Técnicos de la Policía de Humacao, testificó sobre la evidencia electrónica recopilada sobre el asesinato de Marrero Díaz. En ese entonces, la jueza no aceptó la evidencia hasta que el Ministerio Público evidenciara cómo se obtuvo.

“Hay unos tribunales más arriba, entendemos que la juez se equivocó en esta ocasión porque la prueba que pasó es la misma que ella no quiso aceptar anteriormente. Estamos en posición de salir bien en este caso. Sinceramente, lo que me motiva es que yo sé que el acusado no mató a ese muchacho”, manifestó Hoffmann tras salir de la Sala 303.

Durante el contrainterrogatorio a Neris Mojica, la abogada de la defensa ahondó en que mientras Rosario alegó en vistas pasadas que le entregó al testigo de hoy un USB para obtener las imágenes de las cámaras de seguridad, este último testificó que lo que recibió del agente fue un disco externo.

“Son cosas totalmente diferente, por eso fue que le dije a la juez que la diferencia es del cielo a la tierra. Aun yo, que no soy de esta época cibernética, sé que son cosas totalmente diferente. Y más personas que trabajan con eso y ese es su expertise (pericia) saben lo que están diciendo... son cosas que te crean la duda”, agregó Hoffmann al culminar la vista.

¿Cómo surge la evidencia?

Neris Mojica, quien al momento de los hechos se desempeñaba como supervisor de investigaciones del Hospital HIMA, testificó hoy que llegó a la institución la noche de los hechos y se dirigió al quinto piso, donde Marrero Díaz había sido asesinado. Allí, parado frente al cuarto 530, se encontró con el hijo de un paciente que le aseguró haber sido testigo de los hechos. “Yo vi al que disparó”, le dijo. Entonces, le narró que había visto a una persona saliendo del pasillo, y le describió la ropa que llevaba puesta, los tenis que tenía, que era “trigueño”, con pelo negro abundante y que “no era muy alto”.

- También puede leer: Madre de la víctima ofrece testimonio en juicio contra Steven Sánchez Mártir

Con esos únicos detalles, Neris Mojica fue a buscar en las cámaras de seguridad del hospital para ver si habían captado a una persona que cumpliera con las características. El supervisor de investigaciones aceptó que nunca le presentó al alegado testigo ocular las imágenes que había encontrado para validar que se tratara de la misma persona.

Neris Mojica rememoró en sala que le expresó a dos agentes y un fiscal que “había localizado” a un sospechoso y que “había entrado y salido” del hospital.

“Varios días después”, contó Neris Mojica, el agente Rosario llegó con una orden para obtener copia de los videos y que este le entregó un “disco externo” en el que “le quemó” las imágenes de esa noche. Rosario habría testificado que lo que le entregó fue un USB.

Posteriormente, el testigo de hoy indicó que también copió los videos en un USB que mantuvo bajo su poder y que, posteriormente, le entregó al juez que atendió la vista preliminar. Ese USB, de color negro y sin marcas exteriores, es una de las evidencias que fue admitida hoy por la jueza.

Los tres discos, que también fueron admitidos, fueron trabajados por Rosario, quien los obtuvo del material digital que le entregó Neris Mojica. Durante el proceso judicial, salió a relucir que el USB de donde el agente copió los videos en los discos, de color blanco, “se había dañado”.

“Es la primera vez que los veo”, aceptó Neris Mojica sobre los discos, aunque validó que las imágenes contenidas corresponden a las que vio el día de los hechos y a las que le pasó al agente Rosario.

“Son producto de la extracción que yo hice... Nadie puede manipular eso porque estaba en mi computadora y quien tiene el password (contraseña) y las llaves de la oficina soy yo”, declaró.

Sánchez Mártir estuvo presente durante la vista, vestido con el mono blanco que le colocan a los confinados por precaución debido al COVID-19 y tenis negros. En ocasiones, movió sus piernas incesantemente y miraba a diversas partes de la sala del Tribunal. En otras, su mirada se mantuvo a un punto fijo.

Tras culminado el proceso de Regla 109, Maribel Mojica, una de las fiscales del caso, expresó sentirse satisfecha con la decisión de la jueza al admitir la prueba como evidencia en el juicio.

“Toda prueba es importante. Obviamente, es un eslabón más de la cadena de toda la evidencia que nosotros tenemos para establecer la culpabilidad de esta persona más allá de duda razonable. Ciertamente, era una prueba importante, pero no es la única que tenemos”, puntualizó Mojica, quien está acompañada en el caso por la fiscal Lourdes Lorraine Cruz Vélez y el fiscal Francisco González.

La Fiscalía ha expresado que, entre su prueba para el juicio, tiene 43 testigos, fotos, objetos y audios.

Se alarga el juicio

Una vista de estado de los procedimientos fue pautada para el próximo 5 de abril para darle tiempo a la defensa para evaluar la determinación de la jueza y considerar si acudirán al Apelativo.

- También puede leer: Arranca el juicio contra Steven Sánchez Mártir con presentación de los audios de las llamadas al 9-1-1

Para esa fecha, también se establecerá el estado de salud del testigo número ocho, quien sufrió un infarto y se encuentra hospitalizado. Además, la testigo número 16 salió de Puerto Rico sin previo aviso al Tribunal.

La continuación del juicio contra Sánchez Mártir, que inició el pasado 8 de febrero, fue calendarizada para el próximo 16 de mayo.

A Sánchez Mártir se le acusa por cargos de asesinato en primer grado, por portar un arma cargada sin tener licencia y por disparar a una persona en un lugar público.

Actualmente, el acusado cumple con una sentencia de 35 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por declararse culpable a nivel federal por cargos de violación a la Ley de Armas, que prohíbe que una persona que haya sido convicta tenga posesión de armas de fuego o municiones de armas de fuego.

Este juicio es uno de los casos que se ha atrasado por el impacto del COVID-19, que afectó las operaciones en los tribunales.