Caguas - El juicio contra Steven Sánchez Mártir, acusado de asesinar a Pedro Marrero Díaz el 2 de agosto de 2018 mientras estaba recluido en el hospital HIMA San Pablo de Caguas, continuará este viernes, 25 de febrero, en la sala 303 del Tribunal de Caguas, pero la sesión se llevará a cabo sin la presencia del jurado en lo que la jueza Sylkia Carballo Nogueras dilucida y emite una decisión final sobre la admisibilidad de cuatro piezas de evidencia presentadas por la fiscalía.

Los trabajo de hoy, miércoles, también se llevaron a cabo sin la presencia del jurado, puesto que la magistrada Carballo Nogueras invoco, el pasado 11 de febrero, la regla 109 de admisibilidad de evidencia al no estar satisfecha con la explicación que el agente Jorgedwin Rosario, adscrito a la División de Servicios Técnicos de la Policía de Humacao, ofreció en cuanto a la procedencia y la cadena de custodia de un dispositivo de almacenaje USB (los llamados pen drives) y tres DVDs con el pietaje de las cámaras de seguridad del hospital.

“Se acogió el pedido de la fiscalía de someter como prueba el recibo que detalla los números de los tres discos y que tienen las iniciales del agente Rosario y el número interno de la Policía (para dicha evidencia), pero no así el dispositivo USB y los tres DVDs, pues tras escuchar el testimonio durante la vista del 11 de febrero, no estoy convencida sobre la autenticidad de esas piezas de evidencia”, explicó Carballo Nogueras en sala al hablar la razón por la que excusó a los miembros del jurado para la sesión de hoy.

PUBLICIDAD

“Estamos hablando sobre piezas de evidencia demostrativa real para establecer elementos de un delito y que puede incluir la identificación del acusado. Primero tenemos que autenticar la prueba para entonces yo determinar si es admisible o no. El proceso para admitir esta prueba debe ser mucho más riguroso, la cadena de custodia debe ser más rigurosa y tiene que demostrarse que la evidencia electrónica que la fiscalía pretende admitir es lo que se recopiló originalmente”, añadió la jueza.

“El testimonio que yo escuché (el 11 de febrero) no fue suficiente como para admitir las piezas como evidencia. El tribunal entiende que lo que se justifica es continuar con la vista de regla 109 y se ordena al ministerio público a citar a todo testigo o testimonio relacionado con estas piezas de evidencia electrónica para yo poder tomar una decisión. Tras la vista del 11 de febrero, este tribunal se sostiene en que, con el testimonio presentado, el dispositivo USB y los tres DVDs no son admitidos como prueba”, recalcó Carballo Nogueras.

La controversia surgió luego que, durante el interrogatorio de la fiscal Maribel Mojica en la vista del 11 de febrero, Rosario indicó, en varias ocasiones, que no reconocía el dispositivo USB que le presentaron.

En la continuación de la línea de preguntas de Mojica durante el día de hoy, Rosario explicó que el dispositivo original que le entregó al jefe de seguridad del hospital, José Neris, el 3 de agosto de 2018 para que copiara el pietaje de las cámaras se había dañado y no era reconocido al ser insertado en cualquier computadora.

PUBLICIDAD

Por tal razón, y al ser propiedad del Negociado de la Policía, explicó Rosario, procedió a reportar el dispositivo dañado a su supervisora, identificada como la agente Odette Torres, e indicó que el dispositivo se decomisó siguiendo los procedimientos establecidos por la Uniformada. Durante el interrogatorio del 11 de febrero, Rosario también admitió que dichos dispositivos de almacenaje son utilizados en múltiples ocasiones y en distintos casos.

En ese momento, Carballo Nogueras invocó la regla 109 y no dio paso al pedido de la fiscalía de admitir los vídeos y documentación electrónica como evidencia. Mojica sometió, el 14 de febrero, una moción de reconsideración, y dos días después, la abogada de Sánchez Mártir, Jane Hoffmann, radicó una moción en oposición a la reconsideración. Durante la vista de hoy, Carballo Nogueras dijo que aunque se sostiene la determinación que tomó el 11 de febrero de no admitir la prueba, la jueza también recalcó que no entró en los méritos de las mociones de reconsideración y oposición sometidas para dar tiempo de completa el proceso de regla 109.

A preguntas de la fiscal Mojica, el agente Rosario explicó que los DVDs tienen las identificaciones y números que él mismo escribió cuando copió los archivos del dispositivo USB a los discos, indicó que el texto en los DVDs fueron escritos por él, y que nadie más tuvo acceso a los DVDs, o a su contenido, una vez los copió, pues dijo que los guardó, bajo llave, en su escritorio hasta que fueron recogidos varios días después.

PUBLICIDAD

La licenciada Jane Hoffmann, abogada de Sánchez Mártir, presentó múltiples objeciones, a lo largo de la jornada, sobre el proceso, y resaltó que la evidencia no debía ser admitida, tal y como la magistrada Carballo Nogueras determinó, inicialmente, en la vista del 11 de febrero y antes de invocar la regla 109.

Tras una pausa de unos 40 minutos para que Hoffmann pudiera ver el pietaje de los tres discos antes de que el agente Rosario los viera para autenticar su contenido, la letrada indicó en sala que no pudo ver uno de los vídeos debido a que la computadora no podía reproducirlo. En ese momento, Carballo Nogueras optó por concluir los trabajos y retomar el proceso este viernes, desde la 1:00 p.m.

Sánchez Mártir ya cumple una condena de dos años y 11 meses en prisión tras declararse culpable en a nivel federal de poseer un arma de fuego pese a ser una persona convicta. Una vez complete dicha sentencia, Sánchez Mártir también debe completar tres años de probatoria.

Mediante la orden que emitió a la fiscalía, Carballo Nogueras resaltó que lo que desea es contar con todos los testimonios disponibles antes de emitir una decisión final en cuanto a si permite o no la prueba como parte del proceso judicial.