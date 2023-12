El juicio federal contra la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier y su esposo, Orlando Montes Rivera, ha sacado a la luz nuevos detalles sobre el caso de corrupción del convicto exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado”.

Pero, en esta ocasión, desde la óptica de Roxana Sifre Maldonado, exempleada de Charbonier y exesposa del alcalde.

Durante la primera mitad del quinto día del juicio contra la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), la defensa se enfocó en minar la credibilidad de la sexta testigo y preguntar sobre el caso federal de Delgado.

En el contrainterrogatorio, a cargo del licenciado Francisco Rebollo, representante legal de Charbonier, la testigo dijo que confirmó que su entonces esposo era corrupto cuando las autoridades federales le tocaron la puerta.

“Una vez era alcalde y la prensa empezó a sospechar, empecé a sospechar también, porque nuestro estilo de vida no cambió. Él usaba relojes caros desde que nos conocimos. Nuestro estilo de vida no cambió”, afirmó.

Cuando se le preguntó por qué contrató a un abogado de defensa en el 2020, agregó que “porque mi nombre estaba saliendo en la prensa diciendo que hacía las cosas malas. Félix, como ya sabíamos, estaba haciendo las cosas mal”.

Sifre Maldonado confirmó que fue entrevistada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), y que firmó un documento solicitando protección para que su entrevista no se usara en su contra.

Cuando Rebollo le preguntó si recordaba que a Delgado le dieron “miles de dólares” en efectivo, como parte del esquema, contestó: “Eso lo sé ahora”.

“¿Usted ha visto la foto de su marido con una bolsa de dinero (como parte del esquema de corrupción)?”, le preguntó Rebollo. “No recuerdo”, dijo la testigo. Ante esto, Rebollo le mostró una fotografía a la testigo para que recordara.

El licenciado le preguntó que si habían gastado los chavos de los sobornos, a lo que esta le respondió que no recordaba. Sifre Maldonado insistió que el estilo de vida no cambió, que no adquirieron nuevas propiedades o incurrieron en más gastos, que solo hubo “arreglos en la casa”.

Durante el contrainterrogatorio, el licenciado presentó un “Proffer Agreement” de Sifre Maldonado con el FBI, con fecha del 30 de julio de 2020. La carta de “oferta de prueba” detalla que debía hablar sobre “todo su conocimiento sobre actividad criminal de su persona y sus asociados”.

De hecho, el documento que estaba en inglés disponía que: “Su interrogatorio incluirá todo su conocimiento sobre actividades delictivas y las de sus asociados”. “El contenido del interrogatorio no tiene por qué limitarse a sus actividades delictivas... sino que revelará todo su conocimiento”, agregó.

Con su línea de preguntas, el licenciado parecía querer establecer que en el caso federal de Delgado hay evidencia del dinero en efectivo que recibía por los sobornos, contrario al de Charbonier, donde no se ha mostrado evidencia.

El 2 de diciembre de 2021, el exalcalde de Cataño se declaró culpable de un cargo por conspiración, soborno y “kickbacks”, como parte de un acuerdo con la Fiscalía federal por una denuncia emitida el 30 de noviembre de 2021, mismo día que Delgado renunció a la poltrona municipal.

Rebollo le preguntó que si para ese periodo ella se estaba dando “la buena vida”, a lo que destacó “estaba viviendo mi vida”. Sin embargo, el licenciado resaltó publicaciones en redes sociales en las que aparecía con prendas y carteras.

“Desde el 2010, Félix siempre me regalaba. No eran tantas... No sé cómo él manejaba sus finanzas o sus ahorros”, agregó la testigo, quien insistió en varias instancias que durante un tiempo no sabía ni sospechaba que algo “turbio” ocurría.

/

Como parte de las preguntas de la defensa, además, la testigo dijo que Delgado siempre usaba relojes “Cartier y Rolex”, además de zapatos Salvatore Ferragamo, y que no sabía los precios. Reconoció, además, algunos viajes que tuvo con el exalcalde, con destino a Orlando, un crucero, España y la capital federal, Washington D.C.

Asimismo, el licenciado le preguntó a la testigo si se había divorciado para evitar que las autoridades le incautaran los bienes como parte de la cooperación, pero dijo: “Cuando nos divorciamos yo hasta tenía una deuda con el Departamento de Hacienda y eso no se va cuando te divorcias”.

Entonces, Rebollo le insistió si el divorcio por coincidencia surgió después de la cooperación con los federales, a lo que la testigo destacó: “La separación fue antes y si cuentas los años de problemas en el matrimonio”.

La testigo dijo que Delgado no ha sido sentenciado en relación al esquema de corrupción y que no estaba esperando que eso sucediera para entonces casarse con él. “No”, respondió la acusada en varias instancias.

Por su parte, la fiscal federal Kathryn E. Fifield destacó que Rebollo estuvo 90 minutos haciendo preguntas personales a Sifre Maldonado. “No hubo nada sobre comisiones ilegales”, dijo la fiscal, a lo que Sifre Maldonado asintió.