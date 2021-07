La fiscalía federal defendió el uso de evidencia con referencias a la religión de la Santería en el caso contra los acusados por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti.

En una moción, el fiscal federal Stephen Muldrow contestó la petición de varios de los acusados para que durante el juicio se excluya cualquier prueba que haga referencia a que practicaban la Santería.

“Lo que la fiscalía está alegando y probará en el juicio es que los acusados y muchos de los co-conspiradores usaron la religión de la Santería, practicada por muchos ciudadanos que respetan la ley en todo el mundo, para promover sus actividades criminales”, indicó Muldrow en la moción.

Tres de los acusados, Alan Lugo Montalvo, Fabiany Alméstica Monge y Alex Burgos Amaro, habían solicitado al tribunal excluir libros de consultas de Santería en los que aparecen sus nombres, intercambios de correos electrónicos atendiendo temas de Santería y fotografías que los muestran con vestimenta de Santería con otros miembros de la conspiración. Alegaron que mostrar esa evidencia a un jurado sería irrelevante y perjudicial para ellos.

PUBLICIDAD

De forma similar, en abril pasado, el supuesto líder de la ganga, Rolando Rivera Solís, también objetó el uso de esa prueba. La moción de su defensa alegó que la Santería “es tratada” por el Ministerio Público como “si fuera un crimen”.

Luego, en mayo, la fiscalía federal contestó a Rivera Solís indicando que no tenían nada en contra de la Santería y que durante la investigación fue que supo que los acusados practicaban esa religión.

“El hecho de que algunos líderes de esta conspiración practicaban una religión particular no es algo que la fiscalía no haya visto antes”, indicó Muldrow.

“Lo que descubrió el gobierno es que miembros de esta conspiración usaron la religión para adelantar los objetivos de la conspiración y para influenciar a otros para cometer actos en apoyo a los objetivos de la conspiración”, haciendo que las prácticas religiosas de sus miembros de la conspiración un asunto “relevante en este caso”.

Muldrow señaló que Rivera Solís realizaba rituales para “asegurar el éxito de las empresas criminales y para protegerse de consecuencias legales de actos criminales en apoyo de la conspiración”.

“La evidencia demostrará cómo el acusado Rivera Solís usaba su jerarquía” en la Santería “para ejercer poder sobre individuos y compañías para obtener beneficios financieros y de otros tipos para él y los miembros de la conspiración”, añadió.

Añadió que se “presentará evidencia para probar cómo Rivera Solís y los coacusados usaron impropiamente la Santería, una religión legítima, para adelantar sus objetivos criminales”.

La fiscalía abundó al respecto esta semana, al contestar a los otros co-acusados, después de que un gran jurado federal emitiera un cuarto pliego enmendado, acusándolos de pertenecer a una organización criminal involucrada con el narcotráfico y asesinatos.

PUBLICIDAD

Además de reiterar los argumentos previos, Muldrow señaló que era parte de la conspiración llevar a cabo cultos antes de incurrir en “actividades criminales y otros incidentes violentos para proteger a sus líderes”, quienes les proveían “armas de fuego, municiones, vehículos y lugares para esconderse”.

La acusación también alega que como los co-conspiradores “tenían que mostrar reverencia, obediencia y respeto a los miembros de la organización que tenían una jerarquía mayor en la religión de la Santería”.

“Lo que la fiscalía va a probar en el juicio es cómo los negocios del coacusado Rivera Solís, que empleaba a muchos miembros de la empresa, fueron favorecidos por Doral Faninancial Corporation debido a los servicios religiosos que le preveía a muchos de sus empleados incluyendo a altos ejecutivos”, expuso Muldrow, quien calificó el intento de excluir la evidencia como “insostenible”..

“En resumen, lo que demuestra la Santería es que los acusados eran parte de la misma asociación de hechos de la organización porque la religión de la Santería los juntó y los acusados utilizaron la religión para promover las actividades de crimen organizado de la empresa”, afirmó.

El empresario estadounidense había sido reclutado por Doral Bank para atender los problemas financieros de la institución bancaria.

Spagnoletti fue asesinado el 15 de junio de 2011 cuando el vehículo en que transitaba fue baleado en el expreso Luis A. Ferré.

La entonces jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que Spagnoletti fue asesinado porque canceló el contrato de la compañía de mantenimiento de Rivera Solís, que supuestamente utilizaba para cubrir actividades relacionadas al narcotráfico.