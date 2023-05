El juez federal Francisco Besosa denegó la solicitud de nuevo juicio, solicitado por la defensa del productor televisivo Sixto “George” Díaz Colón.

En una orden, Besosa calificó como “frívolos” algunos de los argumentos presentados por el abogado de la defensa, Rafael Castro Lang.

El juez planteó que los reclamos de “mala conducta de fiscalía” en realidad demuestran “falta de conocimiento” de lo que “implican esas acusaciones”.

Señaló que confunden “mala conducta de fiscalía” con “disputas evidenciarias y diferencias de opinón”.

Uno de esos reclamos de la defensa planteó que supuestamente la fiscalía federal “sabía” que la grabación de una reunión “no contenía alguna información” que sustentara el testimonio de Anthony Maceira de que Díaz Colón trató de extorsionarlo solicitándole que le pagara $300,000 a Raúl “Rauli” Maldonado Nieves para que no divulgara “chats” que afectarían al entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Según Besosa, la “ausencia” de “cualquier información” es una “opinión” de Díaz Colón.

“Que el Ministerio Público (y evidentemente el jurado) estén en desacuerdo con esa opinión no es mala conducta de la fiscalía”, apuntó.

Agregó que lo mismo ocurre con su alegación de perjurio porque Maceira declaró haber informado a Rosselló de la amenaza en un mensaje “secreto” de Díaz el 20 de junio de 2019, mientras que el entonces gobernador le dijo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que no tenía conocimiento de esa amenaza.

“Según Díaz, esta discrepancia constituye evidencia de que el Ministerio Público causó que Maceira cometiera perjurio. No es así”, expuso Besosa. “Los recuerdos de los testigos varían y se ofrecen pruebas contradictorias en casi todos los juicios. Esta es precisamente la razón por la cual los jurados están formados para resolver inconsistencias fácticas”.

El juez también despachó la alegación de que la fiscal Myriam Fernández haya incurrido en “mala conducta”. Besosa resolvió que es incorrecto que haya expresado que el audio de la grabación era “inaudible”, sino que “no se hizo ninguna mejora [de esa grabación]”.

Por lo tanto, Besosa calificó esa alegación “como frívola que innecesariamente impugna la integridad de una fiscal federal, algo es impropio de un oficial del tribunal con casi cuatro décadas de experiencia”, haciendo referencia a Castro Lang.

Asimismo, la defensa de Díaz Colón alegó que los agentes del FBI incurrieron en “falta grave” el 26 de julio de 2019 por no hacerle las advertencias “Miranda”, que es requerido cuando alguien va a ser arrestado, y porque “nunca (le informaron) que era un objetivo” de la investigación, además de que lo “presionaron” para llamar a Maldonado Nieves.

Besosa rechazó los argumentos indicando que los agentes del FBI “nunca pusieron a Díaz bajo custodia”, por lo que “no tenían obligación” de hacerle las advertencias de ley.

En cuanto a que lo “presionaron” a llamar a Nieves Maldonado, el juez indicó que esa alegación “no está desarrollada”.

“¿Qué presión ejercieron los agentes? Díaz no especifica, y el tribunal no es clarividente. En consecuencia, el tribunal encuentra que no hay evidencia de mala conducta por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos o el FBI en este caso”, afirmó.

Díaz Colón fue encontrado culpable en febrero pasado y está a la espera de que se fije una fecha para su sentencia.