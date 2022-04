El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó ayer, miércoles, el recurso legal incoado por las legisladoras de Proyecto Dignidad que buscaba cuestionar la capacidad del gobernador Pedro Pierluisi para emitir órdenes ejecutivas durante la pandemia de COVID-19 sin la aprobación de la Legislatura.

La senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz solicitaron al Tribunal el pasado 15 de febrero un injunction preliminar y permanente, y una sentencia declaratoria. Pretendían impugnar todas las órdenes ejecutivas firmadas desde el 2020.

“En este caso, es evidente que tanto las legisladoras demandantes como los legisladores interventores (Cámara de Representantes) también carecen de legitimación activa para presentar ante este Tribunal un reclamo por alegado perjuicio general a los ciudadanos”, reza la sentencia de 18 páginas.

Algunas de las órdenes ejecutivas promulgadas por La Fortaleza han ido dirigidas a temas como la vacunación compulsoria contra el coronavirus, una práctica que ha sido criticada constantemente por el partido conservador. Sin embargo, médicos y científicos han demostrado con datos y estudios la importancia de la vacunación para frenar la propagación del COVID-19 y evitar una enfermedad grave o, incluso, la muerte.

PUBLICIDAD

“Reiteramos que, en nuestra jurisdicción, los legisladores no tienen legitimación activa para vindicar un interés general, sino para vindicar su interés personal en cuanto al ejercicio de sus prerrogativas, tanto directa como derivada”, añade el documento judicial.

No obstante, el juez puntualizó que personas o entidades “directamente afectadas” sí podría acudir a los tribunales por las órdenes ejecutivas del mandatario del país, siempre y cuando cumplan con los requisitos de legitimación activa.

“Concluimos que las legisladoras demandantes y los legisladores interventores no lograron acreditar que han sufrido o que sufrirán de forma inminente un daño particularizado e irreparable en sus prerrogativas legislativas —ni en su carácter individual— que les permita impugnar en los tribunales las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador con relación a la pandemia del COVID-19″, apuntó Martínez Piovanetti en el texto jurídico.

Además de Pierluisi, estaban demandados el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López; el jefe de Educación, Eliezer Ramos Parés; y el titular de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Las portavoces de Proyecto Dignidad alegaban que el primer ejecutivo realizaba una “constante usurpación de poderes” al implementar órdenes ejecutivas sin tomar en cuanta la voluntad de la Legislatura. También, indicaron que tales acciones del Ejecutivo “menoscaban” las “prerrogativas constitucionales” de los legisladores y que “trastoca y debilita nuestro sistema republicano de gobierno”.

Asimismo, acusaban al Pierluisi de “gobernar por decreto” y de violar la Ley 76-2000, conocida como la Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia, que dispone que las órdenes ejecutivas para declarar emergencias tendrán una vigencia de no más de seis meses.

PUBLICIDAD

El estatuto indica que el gobernador podrá, mediante orden ejecutiva, extender el estado de emergencia por el tiempo que estime necesario, pero sin exceder el término de su incumbencia.

Los abogados del Estado Libre Asociado, por su parte, argumentaron desde el inicio del pleito que esa ley nada tiene que ver con la controversia que plantean las legisladoras, ya que el estatuto se refiere a procedimientos del gobierno, durante emergencias, en el ámbito de permisos, endosos, reglamentos y contratos.

Igualmente, señalaban que la demanda debía ser desestimada porque, entre otras cosas, las legisladoras no poseían legitimación activa porque no habían sufrido un daño claro en inmediato de sus facultades legislativas y que no han demostrado que hay una conexión entre el daño que alegan haber sufrido y la acción que ejercitan.