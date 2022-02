Los abogados del Departamento de Justicia se ampararon en una serie de supuestos errores de Derecho para plantearle el juez Alfonso Martínez Piovanetti que debe desestimar el recurso legal presentado por las legisladoras de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos, quienes han retado la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En síntesis, la senadora Rodríguez Veve y la representante Burgos Muñiz sostienen que el gobernador Pedro Pierluisi le usurpa poderes a la Asamblea Legislativa al continuar firmando órdenes ejecutivas y, por lo tanto, violenta la doctrina de separación de poderes. También lo acusaron de gobernar por decreto y de violar la ley 76-2000, conocida como la Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia.

Dicha ley, conocida como la Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia, dispone que las órdenes ejecutivas para declarar emergencias y emitidas por el Gobernador tendrán una vigencia de no más de seis meses. Indica el estatuto que el Gobernador podrá, mediante Orden Ejecutiva, extender el estado de emergencia por el tiempo que estime necesario, pero sin exceder el término de su incumbencia. Sin embargo, el gobierno argumenta que la Ley 76-2000 nada tiene que ver con la controversia que plantean las legisladoras ya que el estatuto se refiere a procedimientos del gobierno, durante emergencias, en el ámbito de permisos, endosos, reglamentos y contratos.

PUBLICIDAD

El abogado de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau ha argumentado que Pierluisi ha continuado extendiendo órdenes ejecutivas de su predecesora, violando la doctrina constitucional que dispone que la Legislatura tiene el deber de aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

En el plano sustantivo, los siete abogados que firmaron la Moción de Desestimación del Departamento de Justicia indicaron que Burgos Muñiz y Rodríguez Veve están inconformes con el veto impartido por Pierluisi al Proyecto de la Cámara 515, que hubiera limitado los poderes que el gobernante ostenta para, entre otras cosas, emitir órdenes ejecutivas en momentos de emergencia.

Los abogados indicaron que Pierluisi solo utilizó, al vetar la medida, un poder reconocido constitucionalmente que no ha impedido que las legisladoras, entre otras cosas, radiquen nuevos proyectos de ley para lograr su cometido.

Los abogados de Justicia indicaron en un escrito sometido el viernes en la tarde al juez Alfonso Martínez Piovanetti que los abogados de Proyecto Dignidad erraron al demandar en su carácter oficial al gobernador Pedro Pierluisi, al secretario de Salud, Carlos Mellado López; al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli y al titular del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, cuando al momento de impugnar una ley u orden ejecutiva el recurso legal tenía que ir dirigido al Estado Libre Asociado, que es “la verdadera parte con interés”.

Por lo tanto, el tribunal no tiene todavía jurisdicción sobre la controversia, indicaron.

También señalaron que las demandantes no poseen legitimación activa. En concreto, indicaron que no han sufrido un daño claro en inmediato de sus facultades legislativas y que no han demostrado que hay una conexión entre el daño que alegan haber sufrido y la acción que ejercitan.

PUBLICIDAD

“Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido que un legislador no tiene legitimación activa para presentar una acción en representación de sus votantes o del interés público bajo el reclamo de un perjuicio general a nombre de toda la ciudadanía”, indicaron los abogados al referirse al reclamo de Burgos Muñiz y Rodríguez Veve de que no han podido representar a los votantes que las eligieron mientras se ponen en efecto las órdenes ejecutivas.

Los abogados también argumentaron que el recurso legal no cumple con los requisitos para que se expida un injuction o una sentencia declaratoria. Igualmente plantearon que no se ha violentado la doctrina de separación de poderes.

“Claramente, las órdenes ejecutivas han sido emitidas dentro de la autoridad legal de la Rama Ejecutiva y las mismas han sido validadas tanto por los foros judicial estatales como federales”, indicaron.

En la respuesta del Gobierno se plantea que Burgos Muñiz y Rodríguez Veve no vieron limitada su facultad legislativa ya que pasaron juicio y avalaron el PC 515 y que Burgos Muñiz y Rodríguez Veve podrían solicitar ir por encima del veto del PC 515, pero no lo han hecho.

Los abogados del gobierno sostienen que el veto de Pierluisi, además de estar protegido por la Constitución, fue un acto político, en referencia a que la voluntad política del pueblo puso a Pierluisi en la gobernación- que el tribunal no tiene por qué examinar.

El Nuevo Día les preguntó a ambas legisladoras en la conferencia de prensa en que presentaron la demanda por qué no solicitaban al pleno que se retara el veto de Pierluisi. Burgos Muñiz reconoció que en la Cámara de Representantes no hay votos suficientes y Rodríguez Veve replicó que era un asunto que estaba analizando.

PUBLICIDAD

“No pueden trasladar un debate legislativo al foro judicial, alegando una lesión a sus prerrogativas legislativas”, sostuvo Justicia al aludir a la alegada falta de legitimación activa de las demandantes.

Los abogados de Justicia también defienden en la réplica la facultad del Gobernador de continuar firmando órdenes ejecutivas ya que el primer ejecutivo se ampara en el texto de la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública, un estatuto validado por la Asamblea Legislativa.

Ese ejercicio de firmar órdenes ejecutivas ha sido validado, argumentaron los abogados, por el propio Tribunal Supremo al atender un reto judicial a las órdenes ejecutivas, pero en el contexto de obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19.

“Claramente, al hacer mención en su demanda, en más de 70 ocasiones, a la temática de la vacunación en contra del COVID-19 sostenemos que la parte demandante pretende realizar un argumento disimulado para obtener la nulidad de las órdenes ejecutivas sobre vacunación compulsoria ante las derrotas judiciales que ya han acontecido en múltiples instancias no solo en los Tribunales en Puerto Rico sino en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos”, lee la réplica.