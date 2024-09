El convicto exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, se encuentra en Puerto Rico y cumplirá el resto de su sentencia en una casa de transición

Sin embargo, Delgado Montalvo no está en la libre comunidad, sino que fue ubicado en un “ halfway house ” o casa de transición, también conocidos como Centro Residencial de Reinserción Social (RRC), que prestan asistencia a los reclusos para terminar de cumplir su pena.

Sin embargo, el abogado no contestó si dialogó con su cliente una vez salió de prisión. “Esa pregunta no la puedo contestar” , respondió al explicar que un recluso puede comenzar el proceso de reinserción social hasta seis meses antes de extinguir su sentencia en prisión.

“Esto no es una consideración particular al alcalde porque fue alcalde. Dentro del Negociado de Prisiones, el ‘Cano’ era uno más. No tuvieron consideraciones de mayor ni menor interés hacia él”, precisó Matos de Juan sobre el exfuncionario del Partido Nuevo Progresista (PNP).