El exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Abel Nazario se declaró culpable este viernes de un cargo criminal de corrupción en su contra en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

La Fiscalía federal indicó que las partes acordaron recomendar una condena de 18 meses de prisión. La vista de sentencia está pautada para el próximo 13 de enero. Hasta entonces, permanecerá libre bajo fianza.

Con su abogada María Domínguez, el también exalcalde compareció ante el juez Francisco Besosa, después de que a mediados de este mes aceptara la oferta que le hiciera la fiscalía federal para llegar a un acuerdo.

Nazario fue acusado con cargos por “robo o soborno relacionado a programas con fondos federales”, pues la denuncia alega que cuando fue alcalde de Yauco usó fondos municipales para contratar empleados que no trabajaron en el ayuntamiento, mientras que sí participaron en su campaña para ser electo senador.

Durante la audiencia, el fiscal Scott Anderson informó que de haber ido a juicio, hubiera presentado evidencia documental, física y con testigos para lograr un veredicto de culpabilidad ante un jurado.

“Culpable”, respondió Nazario cuando el juez le preguntó qué alegación hacía esta mañana en relación a la acusación, emitida por un gran jurado federal en noviembre de 2019.

Al salir del tribunal, Nazario aseguró estar “totalmente tranquilo”. En relación a aceptar el acuerdo para declararse culpable, manifestó: “Creo que ha sido una buena decisión de mi parte”, pero no quiso entrar en detalles adicionales sobre su determinación.

“Eso es lo que tengo que decir hasta la sentencia”, agregó el exfuncionario, quien dijo que planteará más información en un libro que tiene en proceso y espera publicar cuando termine todo el caso.

También dijo que en diciembre espera terminar su grado doctoral en “Comunicación Política”, que cursa de forma remota con una universidad en España.

“Es algo general (lo que dirá el libro). Es parte de mi vida. Es lo que me ha tocado y he venido hoy a aceptar mi responsabilidad como parte de mi acuerdo. Después podré hablar con toda la libertad”, comentó.

No obstante, se mantuvo en que tomó la decisión correcta al aceptar el acuerdo.

“Ya estaba preparado para ello (firmar el acuerdo). Si no, no lo hubiera hecho. Lo hice con le convencimiento de que tenía la responsabilidad”, abundó. “Creo que era importante determinar algunos puntos, se determinaron, estoy satisfecho y estoy consciente de esa responsabilidad”.

Sobre los hechos que se alegaron en su contra, Nazario dijo que está “totalmente arrepentido de haber seguido un proceso inadecuado”.

Nazario podría pasar año y medio en prisión. (Alex Figueroa Cancel)

En otro caso, en marzo de 2020, un jurado de seis hombres y seis mujeres encontró culpable a Nazario Quiñones por 28 cargos de presentación de documentos falsos y fraude electrónico en relación a un esquema que supuestamente ideó mientras fue alcalde de Yauco para engañar a sus propios empleados.

Por ese otro caso, Nazario fue sentenciado a 18 meses de prisión y una restitución de $19,774.50. Pero, después de cumplir casi tres meses, el juez Joseph Laplante le permitió salir bajo libertad condicionada mientras gestiona su apelación.

Afuera del tribunal federal esta mañana, Nazario señaló que el acuerdo sometido ahora al tribunal propone al juez que las condenas de ambos casos se puedan cumplir al mismo tiempo.

Detalló que “lo que establece es que si el juez se va por el acuerdo, estaríamos en posición de retirar la apelación del otro caso. De lo contrario, va concurrente y se cumplen las dos penas simultáneamente”.

Por su parte, Domínguez dijo que la apelación “está caminando” y que al momento esperan por el informe de la fiscalía federal, antes de que Boston decida si habrá una vista argumentativa.

“Entendemos que la apelación está bien ‘aspectada’, ya que nuestro cliente fue excarcelado porque se concedió nuestra moción de fianza en apelación, y, obviamente, ustedes saben cuál es el standard para eso, que el juez vio los argumentos y los planteamientos legales, como planteamientos de peso”, resaltó.

En relación al tiempo que estuvo en prisión, Nazario aseguró que estuvo “tranquilo. Me trataron bien tanto la oficialidad, como los confinados. Fue una experiencia que es difícil... no se la deseas a nadie, porque nadie quiere estar confiando o preso, o cohibido de su libertad, que es lo más preciado que uno tiene”.

“Pero no puedo decir que la pasé mal. En ningún momento tuve miedo de nada, ni me hicieron daño ni tuve alguna controversia ni con la oficialidad ni con algún confinado. La pasé leyendo. Precisamente esa semana que me liberaron, por decisión del tribunal, yo empezaba a dar clases a los hispanos”, añadió.

Mientras, Juan Rosario Núñez, quien es uno de los coacusados en el caso por los “empleados fantasmas”, también se declaró culpable por el mismo cargo que enfrentó Nazario.

El Ministerio Público solicitó, al menos, seis meses de prisión para Rosario Núñez, que es la cantidad más baja que sugieren las guías de sentencia, que fue pautada para el 13 de enero de 2023.

Los otros acusados son identificados en el pliego como Edwin Torres Gutiérrez, asistente especial del exalcalde; Claribel Rodríguez Canchani, directora de Recursos Humanos del Municipio; Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegarra, Ramón Martes Negrón y Eric Rondón Rodríguez.

En mociones previas, Ortiz Vegarra y Rondón Rodríguez habían informado al tribunal que llegaron a acuerdos con la fiscalía para declararse culpables.

Durante una vista en junio pasado, la licenciada Anita Hill, abogada de Pagán Sánchez, informó al juez que estaba en negociaciones con la Fiscalía federal para negociar un acuerdo de culpabilidad.

Los demás abogados estaban en proceso de completar la evaluación de la evidencia que el Ministerio Público finalmente entregó ese mes.

Nazario Quiñones y las otras siete personas fueron acusadas por un gran jurado federal, que emitió órdenes de arresto que fueron ejecutadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 6 de noviembre de 2019.

En aquel momento, la Fiscalía federal explicó en un comunicado de prensa que cuando Nazario Quiñones era alcalde de Yauco conspiró - con la asistencia de Torres Gutiérrez y Rodríguez Canchani - para pagarles a los otros coacusados con fondos municipales para trabajar en la campaña senatorial del acusado Nazario Quiñones.

“Otro propósito era que los empleados irregulares brindaran asistencia a las campañas de otros partidos políticos cuyo apoyo necesitaría Nazario Quiñones para ganar la elección senatorial y para una candidatura posterior a convertirse en presidente del Senado”, agregó el comunicado del fiscal federal Stephen Muldrow.

Los acusados se exponen a un máximo de cinco años prisión y una multa que no exceda los $250,000.