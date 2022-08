La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Ana Paulina Cruz Vélez, extendió hoy, martes, el horario de probatoria del exrepresentante novoprogresista Ramón Luis Rodríguez Ruiz —convicto por un caso de corrupción y quien enfrentará otra vista en alzada por violencia de género y maltrato a menores— para que pueda trabajar los viernes y sábados hasta las 2:00 a.m. en un negocio de bebidas alcohólicas en Guayama.

La vista de revocación de la sentencia de 12 meses en probatoria, pautada para esta tarde, fue pospuesta para el 15 de septiembre, en espera de que se culmine la vista en alzada en el Tribunal de Guayama por su alegado incidente de violencia doméstica contra su excompañera de trabajo y pareja, Soniel Torres Suárez.

Luego de solicitar la cancelación de la vista, la abogada de defensa de Rodríguez Ruiz, Mayra López Mulero, solicitó la extensión del horario para que el convicto pudiera trabajar hasta altas horas de la noche en el establecimiento de entretenimiento no identificado en Guayama. En enero de 2023, se supone que culmina su probatoria.

“Es su única fuente de ingreso para cumplir con sus obligaciones”, expresó la abogada López Mulero en la sala 1105 del Centro Judicial de San Juan.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) solicitó que se le derogaran el tiempo de probatoria que cumple por el caso de corrupción en el que resultó convicto tras enfrentar una nueva acusación por violencia de género y maltrato de menores.

Cruz Vélez está sustituyendo a la jueza Eloína Torres Cancel, quien se retiró de funciones, pero fue quien dictó sentencia en el caso de corrupción que concluyó el pasado mes de enero.

Al exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) se le imputa que estaba en estado de embriaguez, el pasado 24 de mayo, cuando acudió a la residencia de Torres Suárez e inició una discusión que fue presenciada por su hija, según comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

“El imputado empujó abruptamente a la mujer contra una mesa de noche, luego la sacudió violentamente. Mientras la jamaqueaba, entró la hija y la empujó contra el gavetero del cuarto”, explicó, en comunicado del 24 de mayo, la fiscal Paloma Crespo Santiago, adscrita a la Unidad especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Guayama.

Además, López Mulero informó que su representado también estaría mudándose de su entonces residencia para una más cerca del negocio en que trabaja.

“No queremos ni la mera apariencia ni malos entendidos. Este señor (Rodríguez Ruiz) no vive con esta dama (Torres Suárez). Se ha querido decir algo que no es correcto y, para evitar cualquier tipo de mera apariencia y por recomendación de esta abogada, lo quiero bien cerquita de donde trabaja hasta que esto se aclare finalmente”, detalló López Mulero al salir de la sala.

En el 2018, fue expulsado de su puesto como representante del distrito 27 (Salinas, Coamo, Aibonito, Santa Isabel y Juana Díaz) bajo la gobernación de Ricardo Rosselló. Torres Suárez también fue coacusada y convicta del primer caso de Rodríguez Ruiz en el que se le sentenció por cargos relacionados con la contratación de un empleado fantasma e irregularidades de una organización sin fines de lucro.

Según lo discutido hoy en sala, el comercio de bebidas alcohólicas opera de lunes a jueves hasta las 12:00 p.m. y los viernes y sábados hasta las 2:00 a.m. “Es un negocio de bebidas, básicamente”, respondió el exlegislador ante preguntas de la jueza sobre el tipo de comercio.

El fiscal Manuel Núñez Corrada mostró su desaprobación a la decisión de la jueza Cruz Vélez de extender el horario al acusado. Insistió en que Torres Suarez sigue siendo una víctima del imputado y que “fue parte de los hechos de la investigación del PFEI”.

“Lo más que me preocupa es el caso, en Guayama, en el que, según tengo conocimiento, la menor de 13 años (hija Torres Suárez) no compareció ayer (lunes) al Tribunal. Inclusive, se dijo que estaba fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Ese caso se postergó y el juez tuvo a bien solicitar que para el próximo señalamiento para el 31 de agosto se presente la niña. Se han hecho gestiones, de lo que tengo conocimiento, hasta con el Departamento de la Familia”, dijo el fiscal Núñez Corrada sobre la vista en alzada del artículo 59 de la Ley 246 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

En oposición a los señalamientos del fiscal, López Mulero señaló que Rodríguez Ruiz “no se le encontró causa” en ambos casos, el de violencia doméstica (Ley 54) y maltrato de menores (Ley 246). La oficial socio penal, Miosotis de Jesús, indicó que el grillete se le removió también.

“Ambos casos, tanto el que se refiere a la pareja de mi representante y como a la menor, ambas declararon en vista preliminar y, una vez, se desfila esa prueba, el juez determinó ‘no causa’ en regla 23. Eso implica que se le remueve el grillete a mi representado. En este momento, lo que está pendiente para el 31 de agosto es la vista en alzada”, defendió la licenciada López Mulero.