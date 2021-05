El juicio contra Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos, quedó suspendido hoy, jueves, hasta el próximo 27 de mayo tras no poderse resolver en sala una controversia por la presentación como evidencia de una orden de compra de una Ram, color negra, en Benítez Auto Group en Humacao.

Se trata de 15 folios que comprenden la documentación que habría completado Jensen Medina Cardona al momento de comprar el mencionado vehículo en el 2019.

La presentación de los documentos se dio luego de que el Ministerio Público sentara en la silla de testigos a un gerente de ventas y finanzas de Benítez Auto Group en Humacao que indicó ante el tribunal que fue quien estuvo a cargo de venderle un automóvil al acusado de asesinato.

Rafael Bernán Martínez afirmó ante la jueza Gema González que fue él quien validó y firmó toda la documentación que presentó Jensen Medina para completar la compra.

PUBLICIDAD

“Qué relación, si alguna, tiene Jensen Medina Cardona con el concesionario donde trabaja”, preguntó el fiscal Eduardo Beale, a lo que el testigo respondió “el señor es nuestro cliente”.

“(Jensen Medina) Nos compró un auto. Yo firmé su orden de venta para el banco y sus ID’s, como con todos los clientes. La documentación que él presentó al momento de la compra del auto”, afirmó Bernán Martínez.

El abogado de defensa Jorge Gordon Menéndez objetó desde el inicio las declaraciones del testigo e, incluso, solicitó al tribunal que retirara toda la versión que contó Bernán Martínez. La objeción, sin embargo, se declaró no ha lugar.

Se suspende hasta el 27 de mayo el juicio contra Jensen Medina. Posted by El Nuevo Día on Thursday, May 6, 2021

Otra de las objeciones de Gordon Menéndez fue respecto a la presentación de los 15 folios que son parte de la orden de venta, a lo que la jueza declaró un no ha lugar. Sin embargo, una vez presentada la documentación la defensa objetó declarando que 13 de los papeles no están firmados por el testigo.

Bernán Martínez respondió a preguntas del fiscal Eduardo Beale que 11 de los documentos no requerían su firma y que como fue él quien estuvo encargado de todo el proceso de venta no tenía razón para firmar o estampar sus iniciales en sus documentos debido a que certificaba que todo se estaba haciendo correctamente.

El testigo indicó que lleva trabajando tres años en Benítez Auto Group en Humacao donde se desempeña como gerente de ventas y finanzas, pero también hace otras funciones.

“Me encargo de las finanzas, estoy encargado de los vendedores, hago funciones de gerente de ventas, de secretaria. Corro todas las bases”, sostuvo Bernán Martínez.

PUBLICIDAD

Pese a la aclaración del testigo, la defensa objetó el testimonio y los documentos, por lo que la jueza solicitó en varias ocasiones a las partes que se acercaran al estrado para resolver los asuntos. Al no poder llegar a un acuerdo, el fiscal Beale solicitó la suspensión del juicio para poder acudir al Tribunal de Apelaciones.

“No podemos presentar otro testigo, porque afectaríamos la estrategia del Ministerio Público”, argumentó Beale ante la jueza.

La solicitud de la Fiscalía es que, al menos, se suspendiera el juicio por hoy y mañana, viernes, y la jueza lo concedió.

La moción ante el Apelativo sería para que se permita la presentación de la orden de venta de la guagua como evidencia en el juicio. Si la decisión del Apelativo no se recibe en o antes del 27 de mayo, la Fiscalía tendría que continuar con el próximo testigo.

A su salida de la sala, los fiscales y defensa no brindaron declaraciones a El Nuevo Día.

“La jueza nos ha pedido que no hagamos ningún tipo de declaraciones. No es orden de mordaza, pero lo interpreto como tal para cumplir”, respondió el fiscal Yamil Juarbe.

El Nuevo Día supo que con la orden de venta se comprobaría que Benítez Auto Group en Humacao fue el concesionario donde Medina Cardona compró una Ram, color negra, que fue la guagua que, según testigos, utilizó la noche del asesinato de Mercado Ríos.

Precisamente, los últimos dos testigos que se presentaron en este caso validaron la documentación de registro de la Ram en el sistema DAVID+, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en los que aparece el mencionado establecimiento como el concesionario donde se completó la venta en mayo del 2019.

PUBLICIDAD

Los fiscales que representan al Ministerio Público en este juicio son Eduardo Beale, Jaime Perea, Dianette Aymat y Yamil Juarbe.

Mientras, Medina Cardona es representado por los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols.

El acusado regresó hoy al tribunal que visitó ayer para enfrentar una vista de radicación de cargos por falsificar una licencia de conducir (Artículo 215 del Código Penal). La vista fue presidida en la Sala de Investigaciones por la jueza Geisa Marrero quien encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $3,500 la cual prestó mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad.

No obstante, el fiscal de Fajardo, Yamil Juarbe, le confirmó a El Nuevo Día que solicitarán una reconsideración en un tribunal superior para que se aumente la fianza contra Medina Cardona por entender que no es cónsona con el delito que cometió. De aumentarse la fianza y no poder prestarla el acusado de asesinar a Arellys Mercado quedaría sumariado hasta que se complete el juicio en su contra.