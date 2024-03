El PPD radica caso contra el gobierno de Pedro Pierluisi por uso de la frase “Haciendo que las cosas pasen”

Cruz señaló que no están de acuerdo con lo dictado por Cuevas Ramos con el término de “academicidad” para no favorecer la parte demandada.

“Esto no es un anunció que se volvió académico porque entramos en la veda. Hemos reclamado desde el inicio que existen unos hechos donde se usaron fondos públicos para una campaña publicitaria vedada por la Constitución. Esto no tiene que ver nada con el periodo de veda electoral. Por consiguiente, se violó la Constitución en un año no electoral. Por eso recurrimos a la apelación porque sostenemos la intención del gobernador con esta campaña”, concluyó.

“Hice una comunicación a la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza para informarles que la frase no tuvo el aval de la junta de contralores. Me hicieron una recomendación de que no se aprobara y yo determiné que no se puede utilizar la frase en año electoral, y que, por favor, les comunicaran a todas las agencias de gobierno que la frase ‘haciendo que las cosas pasen’, incluyendo el nombre del gobernador como parte de la frase, el título del gobernador y su firma, eso está prohibido y no se puede seguir utilizando”, reiteró.