El Tribunal de Supremo de Puerto Rico decidió atender la controversia planteada mediante petición de mandamus por el representante Luis Vega Ramos, quien busca que el alto foro declare inconstitucional el referendum Estadidad Sí o No.

En la Resolución del Tribunal se ordena la consolidación del reclamo del legislador popular con otros similares y le da dos días para que presente su alegato como parte del pleito que ha incoado contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). En otros pleitos similiares han retado la iconstitucionalidad de la consulta los repesentantes populares Ángel Matos, José “Conny” Varela, Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos y Carlos Bianchi.

Sin embargo, la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez, nombrada por la gobernadora popular Sila María Calderón, planteó que fallaría con un no ha lugar a la petición de Vega Ramos al argumentar que consolidar este caso con otros daría paso a la revocación del caso de Eudaldo Báez Galib vs. CEE del 2000, cuando el alto foro, entonces con mayoría de jueces nombrados por gobernadores populares, determinó que no se pueden usar los recursos públicos para adelantar causas político-partidistas.

Ahora el Supremo es dominado por jueces nombrados por gobernadores del Partido Nuevo Progresista.

“A nuestro juicio debe continuar rigiendo en nuestro ordenamiento”, sostuvo Rodríguez Rodríguez al referirse al caso de Baéz Galib y aparentemente anticipando una revocación del caso por sus colegas en mayoría.

A las expresiones de Rodríguez Rodríguez se unieron Maite Oronoz y Ángel Colón Pérez.

Sin embargo, Vega Ramos se ampara en el caso de Báez Galib vs. CEE para presentar su caso.

“Se dijo que no era fin público que la CEE hiciera una votación presidencial cuando Puerto Rico no tenía esa prerrogativa”, argumentó ayer Vega Ramos al equiparar el razonamiento del Tribunal Supremo de hace 20 años con su argumento de que el referéndum de este noviembre también es inoficioso ya que el Gobierno de Puerto Rico tampoco tiene la facultad de convertir, unilateralmente, a la isla en un estado con una mera consulta.

“La médula de la controversia es si se pueden usar fondos públicos para adelantar la agenda ideológica de un solo sector y no del tema de la autodeterminación de Puerto Rico. Este caso lo plantea de frente pues, tras la falta de aval de Justicia Federal a ese referéndum queda claro que ya no hay fin público. Solo se convierte en una herramienta de movilización electoral del PNP”, insistó Vega Ramos hoy.

En esencia, Vega Ramos planteó al Tribunal Supremo que luego de que el Departamento de Justicia Federal le negara el 29 de julio el aval a la consulta, y con esta acción la autorización para utilizar $2.5 millones para una campaña educativa. Esto, a juicio de Vega Ramos, hace que la consulta sea carezca de un fin público legítimo,

“Es una complicación adicional e injustificable contra la buena administración de las elecciones generales”, sostuvo Vega Ramos en declaraciones escritas al presentar su petición de Mandamus.

Vega Ramos es representado en el pleito por Ricardo Arrillaga Armendáriz.

El Departamento de Justicia Federal tomó su determinación tras evaluar los materiales de educación electoral, la papeleta del plebiscito y los materiales relacionados.

“Ya Justicia Federal ha dicho por escrito que la Ley 51-2020 y la consulta que convoca no cumple cabalmente con esos requisitos. Por eso debe detenerse ya que no tiene un fin público legítimo y se está convirtiendo en una complicación innecesaria y peligrosa para la ejecución de las elecciones generales del 3 de noviembre,” añadió Vega Ramos.