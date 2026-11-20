La orden, firmada este viernes, por el juez federal Michael A. Fagone, permite que Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) adelante hasta $433,000 en nuevo financiamiento durante esta primera etapa y desembolsados a razón de $178,000 la primera semana, $187,000 en la segunda, y $68,000 en la tercera semana.

El acuerdo contempla un préstamo de hasta $1.5 millones, pero por ahora solo se autorizó una parte. Para recibir el dinero restante, la empresa necesitará la aprobación final del tribunal y el visto bueno del banco.

El documento judicial expone la precaria situación económica con la que la empresa comenzó el proceso de quiebra, presentado el pasado 5 de noviembre.

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“La deudora inició este caso bajo el Capítulo 11 con aproximadamente $22,000 en efectivo, ha cesado sus operaciones y no tiene ingresos operacionales”, establece la orden.

Ante ese escenario, el tribunal reconoció la necesidad inmediata de contar con recursos para atender las obligaciones de la compañía y evitar un mayor deterioro de sus activos. “De no concederse este alivio, la deudora y su patrimonio sufrirían un daño inmediato e irreparable”, advierte el documento.

El financiamiento de deudor en posesión (DIP) permite que una empresa acogida al proceso de quiebra obtenga crédito para cubrir gastos esenciales, preservar sus activos y mantener ciertas operaciones mientras busca reorganizarse.

La compañía tenía los derechos de las franquicias de KFC y Taco Bell, pero los perdió desde hace meses, según una moción radicada por la multinacional dueña de los mencionados restaurantes de comida rápida.

La orden autoriza a Encanto Restaurants a recibir hasta $433,000 en financiamiento nuevo, distribuido en tres desembolsos semanales de $178,000, $187,000 y $68,000, respectivamente, según el presupuesto aprobado por el tribunal. Los fondos se destinarán a cubrir gastos esenciales, entre ellos nómina, alquileres, servicios básicos y costos relacionados con la administración del proceso de quiebra.

Aunque la facilidad crediticia contempla un compromiso máximo de hasta $1.5 millones, la empresa no tiene acceso automático a la totalidad de esa cantidad.

“Cualquier financiamiento adicional hasta alcanzar el compromiso crediticio de $1,513,000 se otorgará, de concederse, únicamente después de emitirse una orden final y a la entera discreción del prestamista DIP”, establece la resolución.

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La autorización provisional se produjo luego de una vista celebrada el 17 de noviembre, en la que los representantes legales de Encanto Restaurants y Banco Popular solicitaron al tribunal permiso para acceder al financiamiento.

El tribunal pautó una vista final para el 25 de noviembre, a las 10:00 a.m. Las partes interesadas tendrán hasta el 24 de noviembre, a las 2:00 p.m., para presentar sus objeciones.

Banco Popular tendrá prioridad sobre los activos

Entre las condiciones más relevantes del acuerdo figura un mecanismo conocido como roll-up, mediante el cual parte de la deuda que Encanto Restaurants mantenía con Banco Popular antes de acogerse a la quiebra se incorpora a las nuevas obligaciones del financiamiento.

El acuerdo establece que por cada dólar de dinero nuevo que adelante el banco, se convertirán $5 de las obligaciones anteriores en deuda bajo el préstamo DIP.

La orden dispone que “por cada dólar de dinero nuevo adelantado bajo el préstamo DIP, se considerarán convertidas, refinanciadas e incorporadas a las obligaciones DIP $5.00 de las obligaciones anteriores a la presentación de la quiebra”.

Este mecanismo permite que parte de la deuda contraída antes de la quiebra pase a formar parte del nuevo financiamiento, con las garantías y prioridades de pago que este conlleva.

Además, Banco Popular recibirá garantías sobre los activos de la empresa, incluidos los bienes y derechos que tenía antes de declararse en quiebra, así como los que adquiera posteriormente, conforme a las condiciones establecidas por el tribunal.

El préstamo tendrá una tasa de interés anual de 12%, mientras que la tasa aplicable en caso de incumplimiento será de 15 puntos porcentuales adicionales.

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La resolución también establece medidas de protección para el banco ante posibles pérdidas en el valor de las garantías que respaldaban los préstamos anteriores.

Por otro lado, el tribunal autorizó a Banco Popular a ejecutar la hipoteca sobre la propiedad de Encanto Restaurants en Barceloneta si la empresa no salda en su totalidad, antes del 30 de noviembre, un adelanto protector relacionado con esa garantía. La orden, sin embargo, reserva expresamente los derechos de Encanto Restaurants para presentar reclamaciones contra sus franquiciadores.

La empresa llegó a la quiebra con $38,276 en efectivo

La situación financiera de la compañía también quedó expuesta en una declaración presentada ante el tribunal por su presidente, Humberto Rovira. El documento identifica 175 acuerdos de arrendamiento valorados en aproximadamente $17.2 millones, que representan cerca de dos terceras partes de los activos reportados por la empresa.

Entre sus bienes inmuebles figura una propiedad comercial de 2,320 pies cuadrados, ubicada en la carretera PR-2, kilómetro 58.1, en Barceloneta, cuyo valor estimado asciende a $1 millón.

En cuanto a sus bienes muebles y otros activos personales, Encanto Restaurants reportó un valor aproximado de $8.3 millones. De esa cantidad, unos $5.1 millones corresponden a depósitos y pagos adelantados.

La compañía también informó que su propiedad y equipo tienen un valor estimado de $1.7 millones. Otros activos ascienden a $780,457, correspondientes a un pago en exceso de contribuciones de 2025. A esas partidas se suman $448,784 en cuentas por cobrar y $230,718 en inventario perecedero, que incluye alimentos y suministros de papel.

En contraste, el efectivo disponible en caja y cuentas bancarias al momento del informe ascendía a apenas $38,276: $16,350 en caja y $21,926 depositados en Banco Popular. La empresa también identificó cinco vehículos con un valor conjunto de $16,500.

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Negocian la venta de los activos para evitar la liquidación

Mientras busca financiamiento para atender sus compromisos inmediatos, Encanto Restaurants intenta concretar la venta de sus activos a una nueva entidad interesada en asumir parte de las operaciones de la cadena.

Durante una vista reciente, la compañía informó que las conversaciones con el posible comprador estaban adelantadas y que la intención era completar las negociaciones antes del 30 de noviembre.

El propósito es que los nuevos operadores se hagan cargo de los locales y puedan gestionar una eventual reapertura de los restaurantes KFC y Taco Bell que operaba Encanto Restaurants en Puerto Rico.

No obstante, la aprobación del financiamiento no garantiza la continuidad de las franquicias. La orden judicial aclara que sus disposiciones no obligan a Yum! Brands ni a los demás franquiciadores a restablecer o consentir la continuidad de los acuerdos comerciales.