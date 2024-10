Encuentran causa para arresto contra “La Diabla” por otro asesinato registrado en el 2022

Tras examinar la prueba presentada por las fiscales Sarimar Andreu y Bárbara Pérez , la jueza Brenda Y. Sala Rivera determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $3 millones que Marmolejo García no prestó, por lo que será ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.

“Será ingresada en la institución penal y el proceso seguirá”, dijo la licenciada Jane Hoffmann Mouriño, quien no ha decidido si representará a Marmolejo García en este caso. “No he tomado la determinación que corresponde. La familia no está en posición en estos momentos de contratar un abogado”, agregó.