La exvicepresidenta de Doral Bank, Annelise Figueroa, fue la última testigo en declarar, esta mañana, cuando las partes entregaron al jurado el caso relacionado al asesinato del banquero Maurice Spagnoletti.

El juez federal Francisco Besosa despachó a los jurados tras informarle que mañana, miércoles, será la presentación de los informes de cierre, antes de que se retiren a deliberar.

El nombre de Figueroa había surgido en múltiples ocasiones a lo largo del desfile de prueba -mayormente circunstancial- de la fiscalía federal, que duró 17 días, hasta que descansó su caso el jueves pasado.

Con Figueroa en el banquillo de los testigos, la defensa intentó mitigar el impacto de varias versiones que la vinculaban con uno de los acusados, Rolando Rivera Solís, así como refutar la teoría de la fiscalía federal de que el acusado pudo haber tenido algún motivo económico para el crimen, después de que el banquero ordenara cortar su contrato con Doral.

A preguntas del licenciado Leonardo Aldridge, Figueroa aseguró que la selección de la compañía de SJ Tropical, de Rivera Solís, para ofrecer los servicios de mantenimiento en Doral pasó por la aprobación de otras personas debajo de su supervisión y de ejecutivos superiores a ella.

También dijo que también estuvo a cargo de otros contratistas que rendían servicios a Doral y alegó que era común recibir quejas por el trabajo de muchos de ellos, incluyendo de SJ Tropical.

De igual forma, cuando le preguntaron si era la persona que aprobaba las facturas de suplidores, Figueroa contestó: “No solamente yo”.

“Estaba Cristina Hermida para las sucursales y José Latorre para la torre (de Doral). Ellos certificaban las facturas. Luego pasaban a mí, después a mi supervisor [...] y podía llegar hasta Glen Wakeman (presidente del banco)”, dijo Figueroa.

A preguntas del abogado, Figueroa también sostuvo que el cambio en la facturación por parte de SJ Tropical, de mensual a semanal, respondió a una iniciativa para reducir costos que existía dentro de Doral.

Aseguró que ella sugirió el cambio porque supuestamente en el pasado tuvo la experiencia en otra compañía que los pagos semanales ayudaban a que el suplidor no tuviera que buscar financiamiento para cubrir costos operacionales y así facturarían menos al banco por los servicios.

“Lo discutí con Lesbia Blanco y Enrique Ubarri y encontraron que era una buena idea. Por eso fue el cambio a semanal”, dijo Figueroa, quien mantuvo que sin la aprobación de esas otras personas “no hubiera podido hacerlo”.

Asimismo, apuntó que el aumento en los totales de facturación anual de SJ Tropical se debió a que la compañía recibió más sucursales para atender, además de que se extendió el horario de operación y se añadieron domingos.

“Duplicaron lo que ya tenían en el contrato”, comentó.

Además, Figueroa dijo que SJ Tropical se quedó con el mantenimiento de las sucursales cuando el otro contratista no quiso reducir más su facturación. Añadió que al darse el cambio de compañía, “recibimos una reducción de $20,000 en costos”.

Mientras, a preguntas de Aldridge, dijo que fue por lo menos “diez veces” a la casa de Rivera Solís, quien ha sido identificado por varios testigos como un babalao de la religión Yoruba.

“Fui a consultas en algún momento de mi vida. Estaba pasando por unos problemas en mi vida y tuve consultas”, explicó Figueroa, quien detalló que las reuniones tenían lugar en un cuarto en la parte posterior de la residencia, lo que es consistente con las descripciones de otros testigos.

Asimismo, Figueroa declaró bajo juramento que nunca recibió algún beneficio de los pagos que Doral le hacía a SJ Tropical.

“Para nada”, afirmó.

Sí admitió que, en una ocasión, le pidió una recomendación para una compañía de limosina, para que llevara a su hijo a la fiesta de graduación, y Rivera Solís supuestamente le informó que tenía un “ahijado” que ofrecía esos servicios, por lo que el servicio sería gratis.

“Luego me enteré... Cuando tuve mi caso, me trajeron la evidencia de que él (Rivera Solís) pagó por esos servicios. Yo no sabía nada”, manifestó la testigo.

Figueroa fue acusada junto con Rivera Solís en el 2015 por un gran jurado federal por cargos de fraude contra Doral. Los cargos fueron retirados por la fiscalía federal un año después, cuando tomaba forma la investigación por el asesinato de Spagnoletti.

Durante su interrogatorio directo, Figueroa aseguró hoy que nunca escuchó a Rivera Solís hablar de Maurice Spagnoletti o que lo llamara por el apodo de “el Viejo” ni que haya expresado que usara la siguiente expresión con relación al banquero: “donde le vía los pies, le quería ver la cabeza”.

Figueroa dijo que la primera vez que oyó esa frase fue “en las noticias”.

Después, en el contrainterrogatorio, el fiscal Víctor Acevedo comenzó con preguntas dirigidas a explorar el pasado de Figueroa en Doral.

La testigo contestó que “sí” cuando el fiscal le preguntó si fue despedida “después” de que le presentara a Spagnoletti un plan de reducción de costos que no incluía recortes con relación a SJ Tropical.

Posteriormente, Figueroa aseguró no recordar una llamada en conferencia que tuvo con Rivera Solís, Ubarri, Hermida y Nancy Vélez -quien fue la secretaria ejecutiva de Wakeman- en la noche del 14 de junio de 2011, un día antes del asesinato de Spagnoletti.

Acevedo insistió en preguntarle si Rivera Solís la había llamado por teléfono pidiendo evidencia de que Doral le pagaba semanalmente a SJ Tropical, lo que estaba relacionado con las declaraciones de testigos previos en el juicio.

“Puede que la haya tenido (la llamada), pero no recuerdo”, contestó Figueroa.

“Sinceramente no puedo recordar la conversación”, agregó.

El mes pasado, Vélez declaró que unió a Figueroa a una de las llamadas telefónicas con otros ejecutivos de Doral esa noche porque Rivera Solís buscaba “un anejo del contrato” que supuestamente evidenciaba la autorización de la facturación semanal. Para ese momento, Figueroa ya no trabajaba en Doral.

Acevedo presentó en los monitores de la sala judicial un registro que documentaba las llamadas entre los números de teléfonos de Figueroa y los exejecutivos mencionados de Doral. El fiscal destacó que su llamada con Rivera Solís duró 39 minutos, mientras que con Hermida duró 26 minutos.

“Lo veo ahí y no recuerdo la conversación”, recalcó Figueroa, quien recordó que han pasado 12 años desde aquel entonces.

Luego, respondió “no sé” cuando Acevedo le preguntó si conocía un cocinero llamado Gerardo que trabajaba en la casa de Rivera Solís, aunque reconoció que sí veía otras personas cuando iba a la residencia.

Gerardo Sánchez fue la persona que declaró a mediados de abril pasado que, previo al crimen, oyó en la casa a Rivera Solís decirle a Figueroa sobre Spagnoletti que “donde le vía los pies, le quería ver la cabeza”.

Ante la pregunta de “si sabe” si otras personas escuchaban sus conversaciones con Rivera Solís, Figueroa inicialmente dijo que “no” y luego indicó que sus interacciones con el acusado eran en el cuarto privado.

En cambio, dijo que en relación a Rivera Solís recordaba haber “oído los nombres” de “Motombo”, “Yogui” y “Cano Cumbre”, pero que “no le puedo poner cara al nombre”.

Por el asesinato de Spagnoletti, un gran jurado federal acusó a Rivera Solís, Luis Carmona Bernacet, alias “Cano Cumbre”, Yadiel Serrano Canales, alias “Motombo” y Alex Burgos Amaro, alias “Yogui”, quien será enjuciado por separado por una situación personal de su abogada. En el mismo pliego acusatorio enfrentan cargos de narcotráfico que comparten con otras dos personas: Alan Lugo Montalvo y Fabiany Alméstica.

Por otro lado, el juez Besosa denegó nuevas peticiones de absolución perentoria de la defensa en todos los cargos. También denegó una solicitud de juicio nulo por parte de Aldridge.