El exdirector de Obras Públicas del Municipio de Cataño Pedro Marrero Miranda se declaró culpable hoy, jueves, por corrupción, tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales.

Marrero Miranda, de 54 años, laboró bajo la administración del exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado, quien se declaró culpable por corrupción en noviembre pasado.

En una audiencia virtual ante el juez presidente del Tribunal federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach, Marrero Miranda hizo alegación de culpabilidad mediante la radicación de una moción de “información”.

El juez indicó que la fiscalía federal presentó un cargo criminal por “conspiración de soborno y comisiones ilegales”. La acusación estima que recibió al menos $95,000 durante el periodo de la “conspiración” mientras dirigía la oficina de Obras Públicas del Municipio de Cataño.

Marrero Miranda indicó que renunció voluntariamente a su derecho a defenderse en juicio de cargos presentados a través de un gran jurado federal. Estuvo representado por la abogada Jazmín González, mientras que por el Ministerio Público compareció el fiscal federal Seth Erbe.

Cuando el juez le preguntó qué quería hacer en la vista, Marrero Miranda contestó: “Declararme culpable”.

El acuerdo para declararse culpable contempla una recomendación de condena de 30 meses de prisión, que estará sujeto a ser aceptado por el juez en la vista de sentencia, que fue pautada para el 7 de septiembre, en la sala 7 del Tribunal Federal en Hato Rey.

En el acuerdo, Marrero Miranda relevó su derecho a apelar si la sentencia es mayor. Declaró que no recibió amenaza o promesa para renunciar a este derecho.

Según la denuncia, en los años 2019, 2020 y 2021 conspiró para recibir dinero a cambio de proyectos de asfalto en el municipio de Cataño. El cargo alega que recibió al menos $1 por cada metro cuadrado de asfalto removido por la “Compañía A”, que no fue identificada, pero se sabe que se trata de la empresa JR Asphalt, involucrada en el caso de Delgado Montalvo y con otros funcionarios acusados otros municipios.

Solo en Cataño, J.R. Asphalt obtuvo contratos por $10 millones desde finales de 2017 hasta julio de 2021.

De acuerdo con la denuncia leída por el juez, Marrero Miranda “conspiró a sabiendas con el ‘Individuo A’ y el ‘Individuo B’”, para “corruptamente solicitar, exigir y aceptar para su propio beneficio cosas de valor del ‘Individuo A’ y el ‘Individuo B’, con la intención de ser influenciado y recompensado en conexión con cualquier transacción de negocios y serie de transacciones de la municipalidad de Cataño”.

La denuncia señala que recibió pagos de dinero en efectivo departe de ambos individuos “a cambio de proyectos de remoción de asfalto y certificación de facturas para pagos de la ‘Compañía A’”.

Agregó que, como parte de la conspiración Marrero Miranda “negoció con el ‘Individuo A’ y el ‘Individuo B’ para recibir pagos de comisiones ilegales” de parte de ambos sujetos. Señaló que durante ese tiempo Marrero Miranda “recibió múltiples pagos” de parte de ambos individuos por “aproximadamente $1 por metro cuadrado de asfalto removido por la Compañía A en el municipio de Cataño”.

“El valor total de los pagos de comisiones ilegales recibidos por Pedro Marrero Miranda” de parte de ambos individuos “excedió los $95,000″, abundó.

“¿Esto fue lo que hizo?”, le preguntó el juez Arias Marxuach. “Sí”, contestó Marrero Miranda, quien quedó libre bajo fianza.

El exfuncionario y otros entonces empleados del ayuntamiento catañés eran objeto de una pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por irregularidades con contratistas, reportó este año el canal TeleOnce.

Mientras, la contralora Yesmín Valdivieso confirmó el año pasado que recibió varias querellas contra el Municipio de Cataño, mientras que sus auditores allanaron la alcaldía en septiembre de 2021.

Una de esas querellas denunció que trabajos de construcción en un negocio de Cataño fueron realizados por empleados municipales en horas laborables, así como el uso de materiales adquiridos por la alcaldía.

El negocio La Terraza de Toñín está registrado a nombre de un primo del entonces alcalde de Cataño.

Previamente, el negocio estuvo registrado a nombre de la entonces esposa, Roxanna Sifre Maldonado, reportó El Nuevo Día en septiembre de 2021.

La Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día encontró que Sifre Maldonado mantuvo activa la corporación íntima La Terraza de Toñín I durante 10 meses sin que se reportara a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el informe financiero de 2020 que presentó Delgado Montalvo, con quien ella tenía en ese momento una sociedad de bienes gananciales.

La corporación no reportó ninguna actividad en el informe que presentó al Departamento de Estado correspondiente al 2020. No obstante, aunque la entidad corporativa no tuviera activos ni pasivos, la Ley de Ética Gubernamental obliga a los servidores públicos a informar a la agencia aquellas entidades con las que tiene alguna relación.

Sifre Maldonado figuraba como presidenta, secretaria y tesorera de esa corporación íntima registrada un mes después de que fue despedida de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) tras el allanamiento que el FBI hizo a la residencia de la exrepresentante novoprogresista María Milagros Charbonier Laureano.

Antes de la disolución de la corporación que presidía Sifre Maldonado, en el Departamento de Estado se registró, en enero de este año, una corporación regular de nombre La Terraza de Toñín, que permanece activa y es presidida por Roberto Torrech Montalvo, primo hermano del alcalde, quien a la misma vez es secretario y tesorero de la corporación. Torrech Montalvo trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y mantiene una página en Twitter en la que promueve constantemente las actividades del Municipio de Cataño y de su primo, el alcalde.

Delgado Montalvo se declaró culpable, el 30 de noviembre, de conspirar para recibir soborno y comisiones ilegales del dueño de Waste Collection, Oscar Santamaría. La prueba de la fiscalía federal apuntaba que, entre junio y septiembre de 2017, recibió pagos semanales de $2,000 por parte del contratista, a cambio de ser seleccionado para contratos municipales.