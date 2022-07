La exrectora de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Utuado y exdirectora del programa Crece 21, Yanaira Vázquez Cruz, se declaró culpable hoy, jueves, de 13 cargos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos (Art. 255 del Código Penal), por los que se expone a cuatro años y dos meses de cárcel.

Vázquez Cruz llegó a un acuerdo con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) para que las 13 denuncias que enfrentaba se reclasificaran todas a ese delito grave de cuarto grado del Código Penal. Originalmente a la exrectora se le radicaron cargos también por malversación de fondos públicos, apropiación ilegal agravada y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

El acuerdo establece que los fiscales especiales independientes (FEI) Manuel Núñez Corrada y Emilio Arill García recomienden al Tribunal la pena de cuatro años y dos meses de cárcel y una pena con atenuantes. De todas maneras, seguir la recomendación de esa sentencia es una discreción de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, que atendió el caso en el Centro Judicial de San Juan y quien ordenó un informe presentencia.

La exrectora también deberá restituir $2,505 a la UPR, cantidad que representa el consumo personal que realizó en el Hotel Caribe Hilton en el 2011 y 2012, pero que atribuyó como gastos de la institución universitaria que, como parte del programa Crece 21, realizó en la hospedería una serie de actividades de entrenamientos a maestros del Departamento de Educación (DE).

El acuerdo también establece que devolverá $5,000 a la Opfei por los gastos incurridos en el procesamiento que inició en el 2017, según se informó en corte. En la investigación también participó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que asignó a la agente Lilliam Rivera. La restitución deberá prestarse el 3 de octubre durante la lectura de sentencia.

Crece 21 fue un proyecto de colaboración entre la UPR y el DE para ofrecer adiestramientos a maestros del sistema público durante el cuatrienio 2009-2012. No obstante, este proyecto -en el que se invirtieron cerca de $50 millones de fondos federales otorgados mediante la ley No Child Left Behind- resultó perdidoso tanto para el DE como para la UPR.

Además, destapó una serie de actos de corrupción que resultaron en la convicción del exrector de la UPR en Arecibo, Juan Ramirez Silva; del exrector de la UPR en Cayey, Juan Varona; y de Lopez. Todos fueron sentenciados a penas a cumplirse bajo probatoria.

Las irregularidades de Crece 21 no se limitaron al derroche de fondos públicos. Investigaciones administrativas develaron presuntas irregularidades en el pago a profesores, en las evaluaciones y un deficiente inventario de equipo, entre otras cosas. La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep) de varios recintos de la UPR se quedó prácticamente sin fondos por la inversión que hizo en Crece 21.

Además, muy pocos maestros terminaron acreditados en materias nuevas tras participar del programa. De más de 3,000 maestros que se registraron inicialmente en Crece 21 solo 500 tomaron las pruebas de certificación y apenas 350 las pasaron, según datos que, en ese entonces, publicó el DE.