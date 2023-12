Después de transcurridos los primeros cinco días del juicio contra la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, dos exfiscales federales catalogaron la prueba desfilada como “contundente”, “robusta” y “devastadora”.

Tan es así, que el exfiscal y abogado Ignacio Rivera se preguntó por qué Charbonier Laureano no optó por negociar una alegación de culpa con la Fiscalía federal.

“La prueba presentada por la Fiscalía ha sido devastadora para los intereses de la amiga ‘Tata’ Charbonier. Este es un caso en el que lo más conveniente era haber llegado a un acuerdo”, sostuvo Rivera.

“Demuestra una premeditación y ejecución detallada en pro del fraude, lo cual son delitos claros de probar”, agregó.

En la primera semana del juicio, por el banquillo de los testigos pasaron dos exempleadas de la oficina legislativa de Charbonier Laureano quienes juraron tener conocimiento directo del presunto esquema de inflarle el salario a la recepcionista Frances Acevedo Ceballos a cambio de que le pagara comisiones ilegales a la entonces miembro de la Cámara de Representantes.

La exdirectora legislativa de Charbonier Laureano, Sheila Mangual, indicó que, en una ocasión, Acevedo Ceballos le entregó un sobre con lo que entendía era dinero para colocarlo en la cartera de la entonces legisladora.

Más aún, Mangual declaró que, en dos ocasiones, Charbonier Laureano le dijo que sí recibía dinero del salario de Acevedo Ceballos, quien obtuvo 15 aumentos de salario hasta alcanzar los $8,000 mensuales en el 2020.

La otra testigo fue Roxana Cifre, la exesposa del exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, quien también trabajó en la oficina legislativa de Charbonier Laureano.

Cifre relató que, en una ocasión, Acevedo Ceballos le dijo que “tenía ese salario para poderle dar a Tata (Charbonier Laureano) ese salario”. Declaró, además, que vio a Acevedo Ceballos colocar un sobre en la cartera de Charbonier Laureano.

Cabe mencionar que Acevedo Ceballos se declaró culpable al admitir el alegado esquema, por lo que no enfrentará juicio puese a ser una de las personas coacusadas junto a Charbonier Laureano, Montes Rivera y el hijo de la pareja, Orlando Gabriel Montes Charbonier.

“Hay prueba presencial”, destacó Rivera. “El caso no termina hasta que termina, pero hasta ahora es devastadora la prueba de la Fiscalía federal”.

“Más allá del caso, lo que esto pudiera representar es un estilo de comportamiento de nuestros políticos que, sencillamente, ralla en lo incomprensible de lo delictivo que es, añadió.

Similarmente, la exfiscal federal y abogada María Domínguez manifestó que, aunque no ha estado presente en la sala, por la información trascendida en los medios de comunicación considera que la prueba documental y testimonial ha sido “sumamente contundente”.

Señaló que esa evidencia incluye el rastreo de documentación que puede ayudar al jurado a entender que sí se corrobora el flujo de dinero. Mientras, Domínguez catalogó algunos de los testimonios como “estremecedores”, como el de Mangual.

Le llamó, particularmente, la atención la declaración de Mangual cuando habló del dinero “en el termo” que escondió Montes Rivera en la residencia de la testigo.

Según Mangual, el esposo de Charbonier Laureano guardó el envase en un pastizal cerca de la casa “porque no sabía si lo estaba siguiendo un agente del FBI”.

“Es una evidencia de la cual puede surgir una inferencia (en el jurado) de que la conducta era delictiva, porque se estaba ocultando (el dinero)”, explicó Domínguez. “También el hecho de que esos dineros no fueron reportados a(l Departamento de) Hacienda”.

La exfiscal catalogó como importante el testimonio de una agente del FBI que reveló que Charbonier Laureano tenía una deuda de $250,000 con el Servicio de Renta Internas (IRS).

“Obviamente, una persona puede ser corrupta sin tener necesidad económica. Pero esto le da mayor contundencia al caso de la fiscalía porque establece un motivo de necesidad de dinero para poder saldar esas deudas”, apuntó.

Para Domínguez, Charbonier Laureano y Montes Rivera tienen en los abogados Francisco Rebollo y Anita Hill Adames dos de los mejores representantes legales en Puerto Rico, quienes no son pagados por los acusados, sino por un programa de asistencia federal.

No obstante, Domínguez reconoció que “es un caso difícil de defender” porque, pese a la calidad de la defensa, “lamentablemente no cambia los hechos y es un caso fuerte”.

“La prueba es contundente y robusta”, acotó. “La defensa puede querer desarrollar ciertos puntos para darle otro matiz a los hechos de que el propósito era otro, pero siempre surge para nosotros, los abogados de defensa, la dificultad de cómo se va a establecer eso, porque muchas veces uno no quiere sentar al cliente y exponerlo a un contrainterrogatorio”.

Todavía no hay “game over”

Para el abogado litigante en el foro federal, Leonardo Aldridge, la defensa todavía tiene espacio para tratar de conseguir que al menos un jurado dude de la versión presentada por la Fiscalía federal.

Recordó que al final del desfile de prueba de cargo, los abogados tienen oportunidad de presentar prueba exculpatoria.

“No creo que sea game over (el final del juego)”, comentó Aldridge. “Pienso que si los (miembros del) jurados tienen una mente abierta, van a estar reflexionando todo el tiempo sobre lo que dijo Francisco Rebollo en el argumento inicial, de que la historia no es exactamente como la pinta la Fiscalía federal”.

“Pienso que los abogados deben estar concentrándose en este momento en persuadir a, por lo menos, un miembro del jurado de que, aunque quizás hubo algún acto erróneo, no es exactamente como lo dice la Fiscalía”, agregó.

Aldrirge se refirió a que Rebollo planteó durante los informes de apertura que a través de su contrainterrogatorio trataría de demostrarle al jurado que en vez de Acevedo Ceballos pasarle el dinero a Charbonier Laureano, pudo haber ido a parar a otra parte.

Uno de esos intentos fue durante las preguntas que le hizo a una analista del FBI, Belinda Soars, quien presentó unas gráficas para demostrar secuencias de dinero en efectivo con el que se quedaba Acevedo Ceballos tras cambiar los cheques de su salario, y que luego aparecían depósitos en efectivo en la cuentas de Charbonier Laureano.

Aunque también mostró evidencias de transferencias directas de Acevedo Ceballos a las cuentas de Charbonier Laureano a través de la cuenta de ATH Móvil de Montes Rivera, Rebollo se concentró en el periodo más amplio del dinero en efectivo.

Y, particularmente, destacó que, en al menos dos ocasiones de esa época, Acevedo Ceballos pasó dinero por ATH Móvil en el 2018 al entonces director de la oficina legislativa, Jonathan Alemán, en un intento por “abrir la puerta” para que el jurado sospeche que quizás eso fue lo que ocurrió con el resto del dinero en efectivo.

“Si existe alguien (en el jurado) que no esté 100% persuadido de que las cosas pasaron como dice la Fiscalía federal, en eso es que se tiene que enfocar la defensa, en aumentar el esceptisimo y persuadir a los que no estén convencidos, para que un jurado se pueda trancar a modo de no lograr la unanimidad que se requiere para una convicción”, manifestó Aldridge.

“Un tranque en el jurado que provoque un juicio nulo (mistrial) sería una victoria para Charbonier Laureano y su esposo”, afirmó.