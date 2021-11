Como argumentos “machistas”, “interesantes” y “sin méritos”, así describieron dos expertos la moción de reconsideración que sometió la defensa de Jensen Medina Cardona, convicto por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, para que le revoquen los cargos criminales y modifiquen el fallo en su contra.

La jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, declaró culpable el pasado 28 de octubre a Medina Cardona por un cargo de asesinato en primer grado, que conlleva una pena fija de 99 años de cárcel, y dos por violaciones a la Ley de Armas, que podrían añadir unos 30 años a la pena.

Sin embargo, la defensa del convicto — compuesta por Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujol— alegó en su moción que el Ministerio Público “incumplió” con su deber ministerial de probar, más allá de toda duda razonable, los delitos; y que la prensa y la ciudadanía no permitieron un juicio “justo e imparcial” para su cliente. Por lo que solicitaron que se reclasifique el cargo de asesinato en primer grado a uno de segundo o a uno atenuado, lo que disminuiría los años de sentencia en prisión.

Entre los argumentos expuestos en el recurso de 24 páginas también exponen que Mercado Ríos tuvo algún grado de implicación en su propia muerte por haber agredido en dos ocasiones a Medina Cardona, lo que provocaría un “ánimo de incertidumbre”.

“Es revictimizar a Arellys Mercado. Es interesante porque ellos reconocen que él sí la mato, que él disparó, pero la cuestión es que le echan la culpa a ella, que lo provocó, que fue una reacción involuntaria, de defensa porque, supuestamente, ella estaba embriagada y que fue violenta”, analizó la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Irma Lugo Nazario.

Además, para la doctorada de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los argumentos expuestos por los abogados en la moción de reconsideración podrían ser catalogados como “machistas”.

“La mirada de ellos (los abogados) como tal es una mirada bien machista que justifica, desde esa mirada de hombre, que cualquier persona que atenten contra ese privilegio se merece ese tipo de respuesta. En el caso de Arellys eso fue lo que ellos presentaron, una mujer que se enfrentó, que no permitió que le gritaran, que entregó el celular que se le estaba pidiendo y, aun así, eso fue lo que recibió”, argumentó.

“Nadie se busca ni se justifica de alguna forma la muerte de una persona, ni por un celular o una discusión”, añadió.

Lugo Nazario también apuntó a que la defensa obvió en su escrito al Tribunal la comparación de fortaleza entre Medina Cardona y Mercado Ríos, sus estaturas y el hecho de que uno estaba armado y la otra no.

En esa misma línea, el poeta y novelista Rafael Acevedo estableció que debería haber “límites éticos” en el trabajo de la abogacía y realizó una serie de cuestionamientos en sus redes sociales.

“¿Defensa propia? Un hombre armado se sintió amenazado por una persona que alegadamente tiene .23 de alcohol en la sangre y NO tiene armas en su poder. Porque la joven asesinada lo empujó. Porque cuando se retiraba ‘le dijo algo a lo que tuvo que reaccionar’. ¿Matándola? ¿Sentencia de muerte por una palabra? ¿Esa es la defensa? ¿Qué cosa puede decirse que justifique asesinar a una persona desarmada y, alegadamente, alcoholizada? Solo a un imbécil armado, a un misógino, a un jaquetoncito con el Síndrome de Napoleón se le ocurriría esta ‘reacción’”, escribió.

Por otro lado, al abogado Hiram Sánchez Martínez le llamó la atención que el recurso presentado parece una argumentación final en un juicio, donde se intenta persuadir a la jueza o el juez.

“Cuando uno evalúa la moción en su totalidad pues uno termina no comprendiendo algunas cosas de las estrategias que los abogados utilizaron durante el juicio como, por ejemplo, tratar de minar la confiabilidad en la identificación que se hizo de Jensen en el lugar de los hechos... Cuando uno ha sido juez, uno tiende a pensar que el abogado va a explotar su punto fuerte y, cuando es por tribunal de derecho, era el aspecto de que si hubo o no una provocación suficiente de parte de la occisa con los empujones que aparentemente le dio, según surge de los videos, pero aquí se condujo este caso como si los abogados estuvieran apostando todo o nada: culpable asesinato en primer grado o no culpable”, detalló.

Asimismo, el exjuez del Tribunal de Apelaciones calificó el argumento de la ciudadanía y la prensa como uno “sin mérito” que, quizás, hubiera sido válido en un juicio por jurado. En el caso de Medina Cardona el juicio se realizó por derecho, ante la jueza González Rodríguez.

“Los jueces tienen una formación y, por la experiencia que uno va desarrollando en el estrado, aprendes a que esas cosas te resbalen. Uno se centra en la prueba que está desfilando ante el juez. Yo dudo mucho que la jueza Gema González estuviera tomando decisiones o decidiendo el caso a base del clamor público, lo dudo. Los jueces aprenden a separar el grano de la paja. Aquí, la paja es el clamor público y los jueces se concentran en el grano, que es la prueba que está desfilando ante él o ella”, explicó.

Sánchez Martínez tampoco validó el rol de la prensa en el desenlace del juicio que, según la defensa, contribuyó a la “percepción negativa o demonización” de Medina Cardona.

“Nosotros sabemos que la prensa tiene legítimo derecho a reportar los casos que la ciudadanía le resulta de interés... No podemos culpar a la prensa por destacar ese despliegue noticioso que se le da para cubrir un caso. A mí, realmente, no me impresiona ese argumento”, puntualizó.

No obstante, el ex juez apelativo describió como un planteamiento “interesante” el que el fiscal debería probar que Medina Cardona no tuviera permiso para portar armas, a pesar de tener licencia para ello.

La jueza González Rodríguez otorgó ayer, lunes, diez días al Ministerio Público para que exponga su posición sobre la moción de solicitud de reconsideración.

La fecha límite concuerda con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre.

“Es lamentable cómo tenemos que seguir trabajando con nuestro sistema de justicia... nos lleva a reflexionar que tenemos que seguir trabajando desde una manera de educación, de prevención y de la sensibilidad con las víctimas y sus familias porque hay que tener presente a esa mamá de Arellys, es muy fuerte”, manifestó Lugo Nazario.

Tras la sentencia a finales de octubre, la jueza ordenó el ingreso a prisión de Medina Cardona hasta el 11 de enero de 2022, fecha en la que se llevará a cabo la vista para dictar sentencia.

El convicto enfrentaría una pena máxima de 99 años en prisión por asesinato, además de otras penas que podrían elevar la condena a sobre 120 años.

Medina Cardona enfrenta, además, otro juicio que comenzó este año. Se trata de cargos imputados en su contra por mentirle al Estado tras, presuntamente, falsificar una licencia de conducir. Este medio comprobó que la última licencia de conducir validada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que tuvo el acusado expiró en 2014.