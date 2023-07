Los fiscales en el caso del asesinato del turista de 17 años del estado de Maryland, Tommy Grace Proctor, que ocurrió el 1 de julio en la playa detrás de Casa Cuba Beach Club en Isla Verde dijeron hoy que cuentan con prueba “clara y contundente” contra el imputado Carlos Aníbal Rosado Martínez.

Los representantes del Ministerio Público se expresaron luego que la vista preliminar contra Rosado Martínez, que se ventila en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, fue reprogramada para el 18 de agosto.

La defensa, encabezada por el abogado Jorge Gordon Menéndez, solicitó tiempo para entrevistar a Rosado Martínez, de 23 años, quien permanece en el Complejo Correccional de Bayamón tras entregarse el 5 de julio. Durante la vista también se informó que el Ministerio Público tiene que solicitar el traslado de dos de los testigos, familiares de Proctor que resultaron heridos de bala en el presunto altercado, quienes se encuentran en los Estados Unidos.

Gordon Menéndez le solicitó a la jueza Lynnnette Rivera Rodríguez tiempo para entrevistar a su cliente, pues el letrado resaltó que Rosado Martínez se encontraba “en cuarentena”.

“Quisiéramos se nos brinde la oportunidad en sala de hablar con nuestro cliente, pues como estaba en cuarentena en la (cárcel) 705 se nos impedía hablar con él… nos entregaron tres declaraciones juradas, se nos entregó la prueba y como no habíamos tenido la oportunidad de conversar con nuestro cliente solicitamos que se nos permita realizar nuestro ejercicio de representación efectiva”, sostuvo el abogado.

Los fiscales Iris Alicia Martínez Juarbe y Carlos Peña Ramos informaron que ya tenían conocimiento de que la vista sería pospuesta, por lo que no trasladaron a la isla a Maurice Sharon Gaines, de 39 años y padrastro de la víctima, y a Aron Proctor Gaines, de 30 años.

“La defensa nos comunicó que en el día de hoy no estaría preparada, toda vez que habíamos coordinado con ellos que se nos informara para nosotros no hacer los gastos innecesarios de traer los testigos que viven en Estados Unidos”, resaltó Martínez Juarbe.

La nueva fecha de la vista preliminar fue escogida por acuerdo entre las partes y Rivera Rodríguez fijó el proceso para el 18 de agosto próximo a las 9:00 de la mañana. Separó, además, las mañanas del 23 y 24 de agosto para continuar con la vista preliminar, de ser necesario.

Rosado Martínez estaba prófugo con una orden de arresto en ausencia por cargos de asesinato en primer grado, dos tentativas de asesinato y violaciones a la Ley de Armas en sus artículos 6.05 (uso de un arma de fuego sin licencia) y 6.15 (apuntar o disparar un arma de fuego en un lugar público). El hombre se entregó el 5 de julio y fue procesado en la cárcel de Bayamón al no prestar el monto requerido de la fianza de $1.4 millones.

Martínez Juarbe informó, al ser abordada por los medios de comunicación, que los dos turistas heridos en el incidente “se encuentran en Estados Unidos y están estables”.

Dijo que el caso “es sólido” y que cuentan con evidencia fílmica que le fue entregada a la defensa. “La prueba es clara y contundente. Se le entregaron a la defensa todos los videos que tenemos”, indicó la fiscal. “Siempre es muy triste, especialmente, en un área pública, donde no solo hay turistas, hay puertorriqueños, gente de diferentes países que están visitando la isla y que ocurra un asesinato y dos tentativas de asesinato a plena luz del día. Es muy triste y no debería pasar”, sostuvo Martínez Juarbe.

No obstante, la fiscal declinó ofrecer detalles en cuando qué motivo el presunto altercado. “De eso no podemos hablar en este momento”, sostuvo Martínez Juarbe, quien no descartó la posibilidad de concretar con la defensa un acuerdo de culpabilidad.

Por su parte, Peña Ramos indicó que “hay dos testigos extranjeros, los demás son agentes de la Policía, del Instituto de Ciencias Forenses”. Sostuvo que tienen declaraciones juradas “de unas cuantas personas extranjeras, familiares de la víctima y hay unos vídeos, pero no puedo entrar en detalles”.

Según el fiscal “no se ha hablado en ningún momento” de legítima defensa. “Eso no está sobre la mesa en este caso”, sostuvo Peña Ramos.

Tras conferenciar con su cliente, el licenciado Gordon Menéndez indicó que no haría comentarios a los medios de comunicación. “La señora jueza emitió una orden en corte abierta y es que no comentáramos un caso fuera de la sala. No puedo comentar absolutamente nada”, dijo Gordon Menéndez.

Sin entrar en detalles, añadió que previo a la vista de hoy, había hablado con su cliente, pero “faltaban unas cosas que evidentemente teníamos que perfilar, ya lo hicimos y ya él salió de cuarentena”.