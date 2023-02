Minutos después de conocerse el veredicto unánime de culpabilidad contra el productor Sixto Jorge “George” Díaz Colón por tres cargos de extorsión, los fiscales a cargo del caso se expresaron complacidos con la determinación y expresaron su rechazo a las múltiples expresiones a la prensa del ahora convicto durante el juicio que se extendió por diez días.

“Estamos satisfechos con la labor del jurado, quienes pudieron aquilatar la prueba con la evidencia desfilada en la corte y no las películas desfiladas fuera de la corte”, expresó Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía Federal a su salida del Tribunal Federal en Viejo San Juan.

“El jurado hace su determinación a base de la prueba en la corte y no basado en lo que ocurrió afuera”, añadió, al tiempo que agradeció la labor de fiscales y agentes que “hacen su trabajo de una manera responsable irrespectivo de los improperios y los insultos que se hagan en su contra”.

Ramírez Carbó, de esta forma, hizo referencia a explosivas declaraciones que hizo ayer Díaz Colón luego de que el jurado se retirara a deliberar. Al salir de la sala judicial, el productor la emprendió contra las autoridades federales que lo entrevistaron en su residencia en la tarde del 26 de julio de 2019, a quienes llamó “charlatanes”, “abusadores” e insistió en la denuncia de que, supuestamente, lo entramparon. Alegó, también, que el tribunal federal había violado su derecho a un juicio justo.

PUBLICIDAD

“(Sus expresiones) son desafortunadas, pero no compartimos esas expresiones y las rechazamos. Yo no me puedo sentir aludido, ni mis fiscales, porque hemos hecho el trabajo conforme a las reglas que rigen nuestra profesión. Esa es su opinión (la de Sixto). Seguiremos haciendo el trabajo como siempre lo hacemos”, señaló Ramírez Carbó.

Asimismo, indicó que era de esperarse que la defensa de Díaz Colón se prepare ahora para una apelación, como expresaron al salir del tribunal.

“Ese es su derecho y es esperado en todos los casos que haya una apelación”, dijo.

Por su parte, el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Puerto Rico, Joseph González, evitó reaccionar directamente a las expresiones de Díaz Colón, quien ayer aludió a supuesta corrupción dentro de esa agencia e instó a González a escoger bien a sus agentes federales.

“No voy a entrar en detalles. Vieron el caso y ya tenemos el veredicto. Yo siempre he dicho que la integridad de nuestros agentes es de primera clase, defiendo y estoy orgulloso”, indicó el director del FBI. “Como hemos visto hoy, hay un veredicto de culpabilidad. Nosotros hacemos nuestro trabajo de la manera correcta y como debe ser. Todos estamos orgullosos de nuestro trabajo y el país ha visto nuestro trabajo, también”, se limitó a decir.

En cuanto al agente federal Juan Carlos López, quien fungió como testigo de la Fiscalía federal y a quien Díaz Colón llamó “charlatán”, González reiteró su confianza en el agente.

PUBLICIDAD

“Juan Carlos sabe lo que hace. Todos sabemos quiénes somos. Estamos bien orgulloso del trabajo y el país de Puerto Rico lo sabe también”, sostuvo.

Por los cargos de intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia, Díaz Colón se enfrenta hasta 20 años de cárcel. La vista de sentencia será el 5 de mayo, pero el productor será ingresado en prisión este mismo viernes por orden del juez Francisco Besosa.