“Guayacán” Santiago es sentenciado a tres años de probatoria

El exjugador de baloncesto Orlando “Guayacán” Santiago fue sentenciado a tres años de probatoria tras declararse culpable de un cargo federal.

La sentencia fue emitida en el Tribunal Federal de Hato Rey por el jueza María Antongiorgi Jordán.

Santiago estuvo acompañado por el abogado Jose Pérez, mientras que al Ministerio Público lo representó el fiscal Wallace A. Bustelo.

“Quiero pedir perdón a todos los que le he causado daño por mis acciones”, expresó Santiago. “Obviamente, a mi esposa, a mis padres, mis hijos que son los que han sufrido desde el comienzo de este caso”.

“Estoy totalmente arrepentido de lo que hice. Sé que falle”, agregó.

Manifestó que “estar aquí frente usted (jueza) y el tribunal admitiendo y reconociendo lo que hice mal me da mucha paz y tranquilidad”.

“Yo solo le pido que me de una oportunidad para estar con mi familia, empezar desde cero, y recuperar mi vida”, añadió Santiago, antes de que la jueza emitiera la sentencia. “Le prometo que de ahora en adelante seguiré las leyes al 100%, y que de ahora en adelante seguiré el camino derecho como todo un hombre. Nunca le volveré a fallar a este tribunal ni a nadie”.

Como parte de los argumentos a favor de Santiago, la defensa presentó cinco cartas de familiares del exjugador, así como de su patrono y artículos de prensa, destacando sus cualidades humanas, para abogar por la pena más baja.

El abogado también abogó en corte abierta por una libertad bajo probatoria para que Santiago, de 49 años, pueda atender el seguimiento al cáncer que actualmente está en remisión.

Mientras, la Fiscalía federal también se unió a la recomendación de libertad condicionada.

Santiago Cordero fue arrestado el 25 de septiembre del 2024, junto con otras 24 personas, incluyendo varios dueños de farmacias durante, un operativo federal que desarticuló el esquema que habría generado sobre $13 millones en ganancias.

El acuerdo de culpabilidad, que consta de 12 páginas, fue firmado por Santiago Cordero el 20 de mayo y reveló que el acusado generó presuntamente $956,567.25 por la distribución y venta ilegal de medicamentos, a pesar de que no contaba con licencia para ello.

Según el documento, Santiago Cordero se declaró culpable del cargo uno por participar “en la distribución mayorista de medicamentos mal rotulados y desviados para obtener ganancias financieras” y por vender “medicamentos en bolsas plásticas sin etiquetas, sin fechas de expiración ni instrucciones”.

Santiago jugó dos décadas en el Baloncesto Superior Nacional, además de haber sido parte del Equipo Nacional que representó a Puerto Rico en múltiples eventos internacionales.

El exjugador debutó en 1991 como un talento precoz con solo 15 años de edad, y militó sus primeras dos temporadas en el BSN con los desaparecidos Maratonistas de Coamo. Jugó luego con los también desaparecidos Tiburones de Aguadilla, del entonces apoderado y promotor de espectáculos Angelo Medina, antes de que el reputado hombre de la industria del espectáculo fusionara la franquicia con los Capitalinos de San Juan para lograr el retorno a la liga de los Cangrejeros de Santurce.

Santiago fue parte de esa historia de éxito, pues desde el saque, en esa primera temporada del retorno de la marca Cangrejeros a la liga, conquistó el primero de cuatro campeonatos consecutivos del BSN (1998-2001) junto a figuras de la talla del centro nacional José “Piculín” Ortiz y del exarmador Carlos Arroyo, quien poco después daría el salto a la NBA para la temporada 2001-2002.

En total, Guayacán conquistó seis coronas del BSN con Santurce, que volvió a ganar en 2003 y en 2007, y añadió un séptimo anillo de campeón en 2009 como parte de los Vaqueros de Bayamón.

Conquistó siete campeonatos en la liga en un periodo de 12 campañas.