Hallan causa para arresto contra hombre por presuntamente asesinar al exesposo de su pareja

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra un hombre que presuntamente asesinó al exesposo de su pareja en hechos ocurridos en Carolina el 15 de junio.

La fiscal Judimar Pérez formuló cargos contra Jimmy Andino Orama, de 44 años y residente en Carolina, por asesinato y violaciones a la Ley de Armas que incluyen disparar un arma de fuego y poner en riesgo la seguridad pública al disparar.

Tras analizar la prueba presentada, Viera Garcés encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $27,000 que Andino Orama prestó.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, el día de los hechos, Andino Orama llegó hasta el puesto de gasolina Texaco, ubicado en la avenida José Fidalgo, en la urbanización Villa Fontana, junto a su pareja y varios menores.

En el lugar, Andino Orama y su pareja se encontraron con el exesposo de la mujer, identificado como Gabriel Soto Domínguez. Acto seguido, se suscita una discusión entre ambos hombres y Soto Domínguez presuntamente agredió a Andino Orama, quien se fue del lugar.