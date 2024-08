Hermes Ávila es sentenciado a 102 años de cárcel tras declararse culpable de feminicidio ocurrido en Manatí

“Cupable” , respondió el convicto, a las 10:12 a.m., a preguntas de la jueza Heidi Kiess Rivera del Tribunal de Arecibo. De inmediato, se escucharon las lágrimas de los familiares de Meléndez Vega, que estaban en sala. Ávila Vázquez, de 53 años, fue sentenciado a 102 años de cárcel.

Como parte del acuerdo alcanzado entre las partes, Ávila Vázquez hizo alegación de culpabilidad por el asesinato de Ivette Joan, en su modalidad de feminicidio, así como por los cargos de destrucción de evidencia y apropiación ilegal, por el robo del vehículo de la víctima. No obstante, se eliminó del pliego acusatorio toda alegación de reincidencia y el uso de un arma para cometer el crimen .

“Él simplemente no quería pasar por el trámite de ver el juicio”, explicó el licenciado de Alexis Alcaide Rosario a su salida de sala. “¿Qué lo convenció (de declararse culpable)? Eso es algo que él no me expresó. Nosotros le discutimos el caso, las posibilidades, la prueba que tenían y él nos dio una instrucción, instrucción que nosotros seguimos. Hicimos el acercamiento y hoy vino la contestación”, explicó el licenciado.