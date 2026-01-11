Hombre acusado de doble homicidio tras mantener una aventura sentimental será juzgado en Virginia

FAIRFAX, Virginia - Un hombre de Virginia que mantuvo una relación con una mujer brasileña, pareja de otra persona, será juzgado el lunes.

Según los fiscales, llevó a cabo un elaborado plan de doble asesinato para inculpar a otro hombre del apuñalamiento de su esposa.

Brendan Banfield está acusado de asesinato con agravantes en los asesinatos de su esposa Christine Banfield y de Joseph Ryan en febrero de 2023 en su casa en el norte de Virginia. El acusado se ha declarado inocente en el caso.

Banfield y Juliana Peres Magalhães, estaban con Christine y Ryan en la mañana en que las víctimas fueron asesinadas en el dormitorio principal de la casa de los Banfield, según consta en los registros judiciales.

Las autoridades han declarado que ese día, Brendan y Magalhães dijeron a los agentes que vieron a Ryan, un desconocido, apuñalar a la esposa después de que entrara en la casa. Entonces cada uno de ellos disparó al supuesto intruso, dijeron entonces Banfield y Magalhães.

Pero los fiscales han pintado un cuadro diferente, argumentando que Brendan y Magalhães atrajeron a Ryan a la casa y lo escenificaron para que pareciera que él y la brasileña dispararon a un depredador para defenderse.

Las autoridades han afirmado que Banfield y Magalhães mantuvieron una relación sentimental un año antes de los asesinatos.

Tanto la au pair como el marido fueron detenidos entre 2023 y 2024 y acusados inicialmente de asesinato. En 2024, Magalhães se declaró culpable de homicidio involuntario tras prestar declaración ante las autoridades, confirmando parte de su teoría.

En esa declaración, Magalhães dijo que ella y Brendan Banfield crearon una cuenta a nombre de su esposa en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales. Allí, Ryan se conectó con la cuenta a nombre de Christine Banfield, y los usuarios hicieron planes para reunirse en la mañana del 24 de febrero de 2023, para un encuentro sexual que involucraría un cuchillo, dijeron las autoridades basándose en la declaración de Magalhães.

El fiscal Eric Clingan dijo el año pasado que la declaración de la au pair ayudó al Estado a consolidar su teoría antes del juicio.

“Con 12 detectives de homicidios diferentes, había 24 teorías distintas”, dijo Clingan. “Ahora, una teoría”.

No todos los funcionarios que investigan el caso creen que Banfield y Magalhães engañaran a Ryan.

Brendan Miller, ex forense digital del Departamento de Policía del condado de Fairfax, testificó el año pasado que analizó decenas de dispositivos y llegó a la conclusión de que Christine Banfield se había conectado ella misma con Ryan a través de la plataforma de redes sociales.

Un equipo de análisis de pruebas de la Universidad de Alabama revisó y confirmó los hallazgos forenses digitales de Miller, según las pruebas presentadas ante el tribunal.

Miller fue transferido fuera de la unidad forense digital del departamento a finales de 2024, aunque un ex comandante del condado de Fairfax testificó que la reasignación no fue punitiva o disciplinaria.

John Carroll, abogado de Banfield, argumentó que el traslado de Millers estaba directamente relacionado con el caso. También dijo ante el tribunal que la policía del condado de Fairfax había reasignado al detective que llevaba el caso después de que éste se opusiera a la teoría de la “pesca del gato” de los altos mandos.

“Es una teoría en busca de hechos más que una serie de hechos que apoyan una teoría”, dijo Carroll.

