Hombre de 91 años acusado por Ley 54 se declarará culpable

Pedro González de León, el hombre de 91 años que enfrenta cargos por la Ley 54 de Violencia Doméstica, se declarará culpable este jueves tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Arecibo, informó su abogado, el licenciado Pedro Tomás Berríos.

Los detalles de los entendidos entre el acusado y el Ministerio Público se conocerán en una vista que se celebrará hoy, a las 2:00 p.m., en el Tribunal de Arecibo.

“Esperamos que hoy se pueda resolver de una manera humanitaria y que sea compatible con el interés público, porque la Fiscalía tiene un interés público en que haya una consecuencia penal en el caso”, adelantó Berríos.

La vista fue señalada el pasado martes, cuando la jueza administrativa del Tribunal de Arecibo, Heidi D. Keiss Rivera, ordenó a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio cambiar inmediatamente el grillete electrónico que González de León llevaba en su tobillo a su muñeca.

Berríos indicó que, desde que comenzaron los procesos, la salud de González de León se ha deteriorado. El grillete, dijo el abogado, ha lacerado los tobillos de ambas piernas del adulto mayor y la colocación en su muñeca también ha lastimado su piel.

“Esperamos que hoy, por fin, pueda acabar el caso penal y que todos los otros asuntos legales que están, aparte del asunto penal, se puedan atender de manera humanitaria y sin que tenga esas restricciones y ese sufrimiento, porque está literalmente siendo castigado antes que se vea el juicio”, acentuó.

La imposición de supervisión electrónica es obligatoria como condición de fianza en aquellos casos en que se encuentre causa probable para arresto por la Ley 54. Este nuevo requerimiento fue impugnado, con argumentos constitucionales, por la defensa de González de León.

Según las autoridades, los hechos se registraron el 10 y 11 de diciembre, cuando la expareja del acusado denunció que González de León supuestamente le provocó una caída, la amenazó de muerte y la ofendió con palabras soeces.

El 23 de diciembre, la jueza Leyla Graulau Igartúa encontró causa por el Artículo 3.3 bajo la Ley 54, pero desestimó el Artículo 3.1 de maltrato.

En el ámbito civil, la alegada víctima mantiene una orden de protección exparte contra el hombre de 91 años. El 5 de febrero, hay una vista final para ver el caso en sus méritos y determinar si la orden de alejamiento se extiende y, de ser así, por cuánto tiempo.