Inicia el tercer día de vista preliminar contra Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole en Aibonito

Aibonito - La vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, entró este viernes en su tercer día y en su fase culminante en esta etapa de los procedimientos ante el Tribunal de Aibonito.

La audiencia se celebra en la sala 4 ante la jueza Cristina Córdova Ponce, quien tiene a su cargo evaluar la prueba presentada por el Ministerio Público y la defensa, para determinar si existe evidencia suficiente para que el proceso continúe a la etapa de juicio.

Para hoy se espera que el próximo testigo del Ministerio Público en declarar sea el patólogo forense Javier Gustavo Serrano, quien labora para el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y realizó la autopsia a la víctima, que presentaba 11 heridas de arma blanca.

Una vez concluyera la declaración del patólogo, se anticipaba que la defensa llamara a declarar al psiquiatra Reynaldo Rodríguez Llauger y a la psicóloga clínica Nicole de la Torre Mercado, pero recientemente se presentó una moción desistiendo de los testimonios.

PUBLICIDAD

Ambos doctores participaron en la preparación de un informe que corrobora la determinación del Departamento de Educación, bajo el Programa de Educación Especial, que en agosto de 2024 la imputada poseía una edad mental de 10 años y 7 meses.

“Tras una detenida evaluación de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Fiscal en vista preliminar, las abogadas entienden que ya no será necesaria la presentación de los dos testigos”, dice la moción que radicó la defensa de la imputada a dichos fines.

Trasfondo del caso

Los hechos se remontan a la noche del 10 de agosto de 2025, cuando se reportaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano del municipio, y como resultado de la violenta trifulca, dos adolescentes de 16 años resultaron heridos con arma blanca.

Según el informe de la Policía, ambos menores fueron trasladados a una institución hospitalaria para recibir atención. Sin embargo, Pratts Rosario falleció a causa de las heridas durante la madrugada del 11 de agosto de 2025, mientras el otro joven logró recuperarse.

Por los hechos, el Departamento de Justicia presentó dos cargos contra Avilés Cabrera, y su madre, Elvia Cabrera Rivera, por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, específicamente uso y/o portación de arma blanca.

La teoría del Ministerio Público es que madre e hija actuaron en común y concierto acuerdo pata perpetrar el asesinato. Para probar esta versión, el Estado ha presentado prueba testifical, documental y pericial.

PUBLICIDAD

Durante el primer día de la vista, testificó la ama de casa Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, quien se identificó como amiga de la coacusada Cabrera Rivera y concuñada de Lisandra Rosario, madre de la víctima.

En resumen, Caratini Ortiz aseguró haber visto cuando presuntamente Cabrera Rivera extrajo un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija. Bajo juramento, también indicó que observó a Avilés Cabrera agredir a la víctima “como si fueran puños”.

En el segundo día de la jornada, declaró Gabriela “Gaba” Figueroa, mejor amiga de la imputada, quien sostuvo que, tras el incidente, Avilés Cabrera presuntamente le confesó haber apuñalado a Pratts Rosario. “Gaba, Gaba, la apuñalé”, relató la testigo.

Figueroa también narró que, luego de los hechos, abordaron el vehículo de Cabrera Rivera. Horas más tarde, aseguró que intercambió mensajes con Avilés Cabrera a través de la aplicación TikTok, donde esta le respondió: “Tú vas a hacer lo que mami te diga”.

La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas sobre la credibilidad de las testigos, señalando supuestas inconsistencias entre los testimonios vertidos en corte y las declaraciones juradas que fueron rendidas ante las autoridades luego de que ocurriera el crimen.