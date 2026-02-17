Defensa de Anthonieska Avilés desiste de presentar a dos testigos en la vista preliminar

La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, desistió de presentar dos doctores como testigos durante la etapa de vista preliminar que se celebra en el Tribunal de Aibonito.

En una moción, las abogadas María Soledad Sáez y Athlyn Jiménez, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), notificaron que no citarán al psiquiatra, neurólogo y neurofisiólogo Reynaldo Rodríguez Llauger ni a la psicóloga clínica Nicole de la Torre Mercado.

Ambos doctores participaron en la preparación de un informe que corrobora la determinación del Departamento de Educación, bajo el Programa de Educación Especial, que en agosto de 2024 la imputada poseía una edad mental de 10 años y 7 meses.

“Tras una detenida evaluación de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Fiscal en vista preliminar, las abogadas entienden que ya no será necesaria la presentación de los dos testigos de defensa previamente anunciados”, dice la moción.

El cambio de postura de la defensa de Avilés Cabrera se produjo tras los primeros dos días de la vista preliminar, celebrados el 10 y 12 de febrero, ante la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, donde declararon dos testigos del Ministerio Público.

Durante el primer día de la vista, testificó la ama de casa Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, quien se identificó como amiga de la coacusada Elvia Cabrera Rivera —madre de Avilés Cabrera— y concuñada de Lisandra Rosario, madre de la víctima, Pratts Rosario.

En resumen, Caratini Ortiz aseguró haber visto cuando presuntamente Cabrera Rivera extrajo un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija. Bajo juramento, también indicó que observó a Avilés Cabrera agredir a la víctima “como si fueran puños”.

En el segundo día de la jornada, declaró Gabriela “Gaba” Figueroa, mejor amiga de la imputada, quien sostuvo que, tras el incidente, Avilés Cabrera presuntamente le confesó haber apuñalado a Pratts Rosario. “Gaba, Gaba, la apuñalé”, relató la testigo.

Figueroa también narró que, luego de los hechos, abordaron el vehículo de Cabrera Rivera. Horas más tarde, aseguró que intercambió mensajes con Avilés Cabrera a través de la aplicación TikTok, donde esta le respondió: “Tú vas a hacer lo que mami te diga”.

La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas sobre la credibilidad de las testigos, señalando supuestas inconsistencias entre los testimonios vertidos en corte y las declaraciones juradas que fueron rendidas ante las autoridades luego de que ocurriera el crimen.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron la noche del 10 de agosto de 2025, cuando se reportaron múltiples peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En medio del incidente también resultó herido otro menor de 16 años.

Ambos menores fueron trasladados a una institución médica en el citado municipio, donde, posteriormente, se confirmó el fallecimiento de Pratts Rosario durante la madrugada del 11 de agosto de 2025.

Por estos hechos, Avilés Cabrera, de 18 años, y su madre, de 40 años, enfrentan dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, específicamente por presunta portación y/o uso de un arma blanca.

El Ministerio Público sostiene que ambas actuaron en común acuerdo, teoría que busca probar mediante prueba testimonial, documental y pericial.

El proceso judicial continuará el viernes, 20 de febrero, cuando se espera que declare el patólogo forense Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses, quien realizó la autopsia de la víctima.