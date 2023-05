Una investigación realizada por el Departamento de Hacienda encontró que la representante Mariana Nogales Molinelli, su madre, Rita Molinelli Freytes, y la corporación Ocean Front, no declararon ingresos ascendentes a $2,669,404.63, incluyendo intereses y penalidades, entre el periodo de 2017 al 2021.

La pesquisa ejecutada por Hacienda forma parte del caso presentado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) contra Nogales Molinelli, Molinelli Freytes y Ocean Front Villas.

“Analizamos los estados bancarios de los depósitos y beneficios que le fueron pagados a ella (Nogales Molinelli) mediante terceros”, explicó el oficial Jossian Serrano, auditor en contribuciones del Departamento de Hacienda, durante la vista de causa (Regla 6) que se lleva a cabo en el Tribunal de San Juan ante la jueza Iraida Rodríguez Castro.

En el caso de Nogales Molinelli, la cifra no reportada alcanza los $299,930.91, alegó Serrano.

PUBLICIDAD

“La verdad va a salir a la luz”, indicó Nogales Molinelli a su salida de sala tras decretarse un receso en la tarde. Acto seguido, a preguntas de la prensa, describió como “patrañas y triquiñuelas” los señalamientos en su contra. Agregó que las cifras ofrecidas por el funcionario de Hacienda “se las inventó”.

Durante su testimonio, Serrano señaló también a Ocean Front Villas -registrada desde el 2004 en el Departamento de Estado-, y sostuvo que la corporación no reportó ingresos que, entre el 2017 y el 2021, alcanzaron $1,429,676.40. En el caso de Molinelli Freytes, se encontró que no había declarado, en el mismo período, $939,797.32.

“La conclusión es que las planillas radicadas por los (tres) imputados son falsas y fraudulentas, según se establece en el Código (de Rentas Internas), porque no incluyen la totalidad de los ingresos”, alegó Serrano en referencia a Nogales Molinelli, Molinelli Freytes y la corporación Ocean Front Villas.

Igualmente, la investigación de Serrano concluyó que el costo del total de las propiedades entre los tres imputados es de $5.5 millones.

El funcionario de Hacienda declaró que el dinero no reportado por Nogales Molinelli se relaciona a su “actividad como abogada” y no “directamente” a ingresos relacionados con el alquiler de propiedades. “O sea, ¿no hay omisión de ingresos de parte de Mariana por la renta de propiedras?”, cuestionó el licenciado José Andreu Fuentes. “Directamente, no”, respondió el investigador.

A preguntas del licenciado Andreu Fuentes, Serrano reconoció que -como parte de su análisis- solo tuvo conocimiento de un cheque emitido por Ocean Front Villas a nombre de Nogales Molinelli por $600 para la compra de sellos de rentas internas. El cheque fue depositado en la cuenta personal de la representante. A su salida, el fiscal Ramón Mendoza alegó que “no se trata meramente del cheque de $600″. “(El testigo) dijo claramente que hay un sinnúmero de cheques… nosotros tenemos toda esa evidencia y en su momento, de ser necesario, se presentará”, puntualizó el fiscal.

PUBLICIDAD

Nogales Molinelli, según trascendió, es titular de dos propiedades, las cuales adquirió entre el 2003 y 2004.

Previo al testimonio de Serrano, la defensa intentó, sin éxito, que la información contributiva de los imputados se mantuviera “revestida de confidencialidad” y que no formara parte de la transmisión pública de la vista judicial. “La idea de que se saque a la prensa de este proceso es para coartarle el derecho al pueblo de cómo se administra la justicia y me parece que esa no debe ser la prioridad del tribunal”, argumentó el fiscal Miguel Colón.

Durante la mañana la silla de los testigos la ocupó Hectór R. Blaudell Viera, director de la División de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), quien explicó el contenido y proceso para completar los informes financieros que vienen obligados a presentar los funcionarios públicos.

“Toda la información presentada en todas estas secciones es sumamente importante para el análisis y evaluación que hace la Oficina, ya que a través de la misma identificamos actos de corrupción, posibles situaciones que entren en conflictos con lo que establece la ley y si el funcionario realmente vino con la intención de servir o a servirse del gobierno”, expuso Blaudell Viera.

El fiscal Mendoza dirigió su línea de preguntas a establecer que Nogales Molinelli omitió información esencial , incluyendo los puestos que ocupó en Ocean Front Villas, la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte y la Brigada Legal Solidaria.

Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Andreu Fuentes, por su parte, intentó establecer que Nogales Molinelli no tuvo intención de omitir información y sostuvo que a la legisladora se le negó la oportunidad de enmendar el informe de la OEG el 15 de septiembre de 2021, tal y como lo solicitó. Blaudell Viera respondió que la petición de la legisladora “no correspondía”.

PUBLICIDAD

Para esa fecha -el 15 de septiembre de 2021- a Nogales Molinelli ya se le había retirado el acceso a la plataforma digital de la OEG, esto luego que trascendiera públicamente que era investigada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Ética de la Cámara. Andreu Fuentes señaló, sin embargo, que la directriz de clausurar las cuentas de los legisladores en la OEG les fue notificada a los representantes el 18 de octubre de 2021.

Los cargos, desglosados en 24 denuncias contra Nogales Molinelli, 17 contra su madre y 10 contra la corporación Ocean Front Villas, fueron radicados el pasado 3 de mayo en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan.

El fiscal Mendoza Rosario detalló previamente que los cargos se relacionan con el delito de evasión contributiva por someter “planillas falsas y fraudulentas” y por “haber mentido en cuanto a los ingresos, lo que es equivalente a perjurio”. Además, se sometieron cargos por someter “planillas falsas y fraudulentas desde la perspectiva de lo que es un oficial de una corporación”.

Sobre la denuncia de “planillas falsas y fraudulentas”, el fiscal comentó: “Estas personas declararon un ingreso mucho menor de lo que realmente recibieron en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021″.