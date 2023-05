A su llegada al Tribunal de San Juan esta mañana, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, aseguró que tanto ella como su progenitora Rita Molinelli Freytes están “tranquilas y seguras que tenemos la verdad”, esto en referencia a los 51 cargos que presentó en su contra la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei).

“Estamos aquí y esperamos que la verdad prevalezca”, dijo la legisladora al sostener que los pasados días han sido de mucho trabajo en la Asamblea Legislativa donde, agregó, atiende varios asuntos de posibles violaciones ambientales.

Los cargos, desglosados en 24 denuncias contra Nogales Molinelli, 17 contra su madre y 10 contra la corporación Ocean Front Villas, fueron radicados el pasado 3 de mayo en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan, previo a la vista de determinación de causa probable (Regla 6).

Ese día, sin embargo, el proceso judicial quedó paralizado cuando los abogados de defensa presentaron en corte abierta la solicitud de inhibición de la jueza Iraida Rodríguez Castro. La jueza municipal expresó entonces que no consideraba que existiera causa para acoger la moción, pero optó por referir la controversia a la administradora del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien posteriormente denegó la petición de la defensa.

El caso está en manos de los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Miguel Colón, Leticia Pabón y Zulma Fuster.

Por su parte, la defensa la integran los licenciados José Andreu Fuentes (Nogales Molinelli), Ricardo Prieto García (Molinelli Freytes) y Frank Torres Viada (Ocean Front Villas). “No quisimos recurrir a la decisión porque la juez ha dicho que ella no tiene ningún problema, que ella puede ser imparcial y todo lo que queremos es que hoy lo demuestre”, expuso Andreu Fuentes en respuesta a las razones por las que determinaron no acudir al Tribunal Supremo para apelar la determinación del Tribunal de Pirmera Instancia que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

“Yo no tengo ninguna razón para pensar que (la jueza) no lo va a hacer (imparcial). Ella ya lo dijo, la juez administradora también, así que no debe haber problemas. Pero hoy es el día de demostrarlo y eso se demuestra permitiendo y escuchando los argmentos no solo de los fiscales, sino de los abogados y aplicando el derecho correctamente, eso es todo”, agregó Andreu Fuentes.

El fiscal Mendoza Rosario detalló previamente que los cargos se relacionan con el delito de evasión contributiva por someter “planillas falsas y fraudulentas” y por “haber mentido en cuanto a los ingresos, lo que es equivalente a perjurio”. Además, se sometieron cargos por someter “planillas falsas y fraudulentas desde la perspectiva de lo que es un oficial de una corporación”.

Sobre la denuncia de “planillas falsas y fraudulentas”, el fiscal comentó: “Estas personas declararon un ingreso mucho menor de lo que realmente recibieron en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021″.