“No hubo delito ni actuación impropia ninguna, al punto que a mí nadie me entrevistó ni me investigó y, como han visto, no se continuó con un caso por parte del FBI. Estas acusaciones son de parte de un acusado federal por corrupción trayendo nombres de grabaciones para tratar de desviar la atención pública ”, dijo González, quien indicó que las discusiones tras la salida de Rosselló Nevares tenían el fin legítimo de garantizar una sucesión ordenada.

“Yo le agradezco al FBI que haya hecho una investigación. Si no hay inconveniente para ellos, que hagan públicas las alegadas grabaciones, para mí sería muy bueno. Agradezco que hayan hecho la investigación y que eventualmente la cerraran, no porque no se pudieran comunicar con Wanda Vázquez, (sino) porque se dieron cuenta de que no había ningún asomo de conducta de un acto ilegal”, afirmó el expresidente senatorial en radio.