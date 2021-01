Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos en una marina de Fajardo, regresó hoy, jueves, al Tribunal de Primera Instancia de dicho municipio para una vista argumentativa antes de la continuación del juicio en su contra.

Medina Cardona compareció por primera vez en libertad bajo supervisión electrónica, luego de salir libre tras pagar una fianza de $300,000 en diciembre pasado. Precisamente, $300,000 era la fianza inicial del acusado, pero luego fue aumentada a $1,150,000.

“Buenos días”, fueron las únicas expresiones de Medina Cardona a su llegada al tribunal.

Mira aquí la llegada de la madre de Arellys Mercado y de Jensen Medina al tribunal de Fajardo:

Hablamos con la madre de Arellys Mercado desde el tribunal de Fajardo Posted by El Nuevo Día on Thursday, January 14, 2021

El acusado, quien llegó conduciendo, vestía ropa formal y lucía relajado durante la vista argumentativa. Estuvo acompañado de su padre y su madre.

Medina Cardona regresó junto a sus abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols.

Mientras, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Eduardo Beale, Dianette Aymat y Jaime Perea. El fiscal del distrito de Fajardo, Yamil Juarbe, también estuvo presente en la sala.

De parte de la víctima, llegó al tribunal la madre de Arellys Mercado, Nitza Ríos. A su llegada describió lo difícil de pasar las Navidades sin su hija y habló de su esperanza de que se haga justicia.

“Fue duro, esta Navidad es la segunda Navidad que no la tengo, es muy duro no tener su abrazo, no tener su presencia. Pero Dios ha hecho otras cosas como darme un nieto de otra hija que me queda y eso ha hecho balance”, sostuvo.

“Sigo confiando en papa Dios, el es el que me fortalece, el que me mantiene de pie, esperando que se haga esa justicia que va a llegar”, agregó Ríos.

El proceso judicial de hoy se celebró para que cada una de las partes se expresara sobre la controversia por restituir a Medina Cardona un juicio por jurado en vez de juicio por tribunal de derecho como él ya había escogido.

“Si bien es cierto que renunció a un juicio por jurado, nos quedamos en una decisión que se quedó bajo las bases anteriores (de un juicio por jurado que no tenía que ser unánime)”, argumentó Gordon Menéndez.

Sin embargo, al abogado añadió que durante el desfile de prueba en el juicio, y posterior suspensión debido a la pandemia, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que todos los juicios por jurado en casos criminales deben resolver las controversias unánimemente. Utilizó ese argumento como razón para solicitar un juicio en dicha modalidad.

“Se borró la pizarra (con ese evento)”, dijo el abogado.

Por su parte, el fiscal Eduardo Beale resaltó durante su argumentación que el Tribunal de Apelaciones descartó todos los argumentos en derecho que sometió la defensa pidiendo la restitución de un juicio por jurado.

“Son los mismos argumentos que hoy le presentan a usted”, dijo el fiscal ante la jueza.

“No se puede permitir que él (Medina Cardona) determine si vuelve a renunciar o no a un derecho, porque él ya renunció bajo derecho y fue válido”, añadió Beale.

A su salida del tribunal, el fiscal Yamil Juarbe expresó que están esperanzados en que los argumentos de la defensa “no muevan la discreción del tribunal” por tratarse de declaraciones que ya fueron descartadas por el Tribunal de Apelaciones.

Además, aseguró que la evidencia que mantienen, así como la versión de más de 20 testigos no han prescrito y están listos para retomar el juicio.

“El Ministerio Público está preparado y ávido para comenzar el juicio y terminar”, aseguró Juarbe.

La jueza Gema González, quien también lidera el juicio, presidió los procesos de hoy y afirmó que su decisión la proveerá por escrito próximamente. El tribunal señaló una vista de estatus para el próximo 11 de febrero a las 10:00 a.m. en el mismo tribunal.

La fiscalía aseguró que solicitarían la asistencia del procurador general, la jefa de fiscales y el secretario de Justicia para ir en alzada si la jueza decide restituir el derecho a un juicio por jurado para Medina Cardona.

Se expresa la fiscalía tras vista argumentativa en caso de Jensen Medina Posted by El Nuevo Día on Thursday, January 14, 2021

Medina Cardona está acusado de un cargo por asesinato en primer grado y dos cargos por violación a la ley de armas.